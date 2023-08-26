У украинцев за долги по коммуналке блокируют банковские счета: кто под угрозой

В Украине за долги по коммуналке блокируют банковские счета. Под угрозой может оказаться любой должник. А таких в реестре более 627 тыс. человек.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отключить коммунальные услуги за долги во время военного положения не имеют права. Также взыскивать коммуналку принудительно не будут с переселенцев, в населенных пунктах, где ведутся военные действия. Однако это не означает, что за коммуналку можно не платить. Во-первых, никто не спишет старую задолженность и ее рано или поздно придется заплатить. Во-вторых, кроме отключения коммунальных услуг, есть и другие методы воздействия на должника.

А вот подавать в суд на должников могут. В реестре должников – 627,1 тыс. украинцев, которые проиграли суды по коммунальным долгам. Суд проходит по упрощенной процедуре. К примеру, как говорится в материалах дела № 643/5130/23, в июне этого года "Харьковские тепловые сети" подали иск против собственников квартиры, которая не платит за отопление. А уже в августе, спустя два месяца, суд обязал должников заплатить больше 89 тыс. грн. Это долг, который образовался с 2016-го по февраль 2022-го.

К чему могут привести долги по коммуналке:

исполнитель судебного решения может арестовать имущество должника;

по письму исполнителя должны арестовать все банковские счета;

если информацию о долгах передадут в Бюро кредитных историй, это может помешать оформить кредит в будущем;

исполнитель может забрать имущество должника (вплоть до чайника).

Арестовывают в том числе и пенсии. По закону могут забрать до 50% пенсионной выплаты. К примеру, если пенсионер ежемесячно получает выплату в 4800 грн, то из-за коммунального долга у него могут списывать 2400 грн. При этом прожиточный минимум для пенсионера составляет 2093 грн. Конституционный суд своим решением постановил: урезать пенсию таким образом, чтобы ее размер был меньше прожиточного минимума, нельзя.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине вернули обязательную поверку счетчиков. Тем, кто не пройдет поверку, могут прийти платежки с завышенными суммами.

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