У украинцев осталось всего 15 дней: у кого 1 июля исчезнут деньги с карты

Украинцы, получившие выплату в размере 1000 гривен в рамках государственной программы "Зимняя тысяча", должны потратить эти средства до 30 июня включительно. Деньги, оставшиеся на счете по состоянию на 1 июля, будут возвращены в государственный бюджет.

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Об этом напомнили в "Дії". Средства, начисленные по программе "Зимняя тысяча", хранятся на карточках "Национальный кэшбэк". Их нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет, но можно потратить на:

оплату коммунальных услуг ;

; лекарства украинского производства;

украинского производства; книги от украинских издательств;

от украинских издательств; продукты и товары от украинских производителей;

и товары от украинских производителей; почтовые услуги ;

; пожертвования в поддержку Сил обороны Украины.

Прием заявок на участие в программе продолжался до 24 декабря. Всего к ней присоединились более 17 млн украинцев, из них 3,8 млн получили выплаты через "Укрпочту" – в отделениях или вместе с пенсиями и другими социальными выплатами. "Срок годности" таких средств истек еще 1 марта.

Выплаты ко Дню независимости

В августе 2026 года большинство ветеранов, пенсионеров и получателей льгот получат разовую помощь ко Дню Независимости автоматически, а суммы выплат составят от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса человека. Без дополнительных заявлений деньги получат граждане, которые уже находятся в системе социального обеспечения государства:

пенсионеры;

получатели жилищных субсидий;

граждане, пользующиеся льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Но для ряда граждан автоматический механизм выплаты не предусмотрен. Самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд придется тем, кто:

имеет право на получение помощи;

не получает пенсию;

не пользуется субсидиями или льготами;

не проходит военную службу.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине планируют полностью изменить систему пенсий, введя двухкомпонентную модель – базовую государственную и страховую в зависимости от стажа и взносов. Также власти хотят сократить разрыв между самыми маленькими и самыми большими пенсиями и постепенно отказаться от специальных пенсионных привилегий. Законопроект о реформе должны подать в Верховную Раду до осени 2026 года.

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