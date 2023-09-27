У украинцев не будут принимать некоторые купюры и монеты с 1 октября: Нацбанк озвучил список

В Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты с 1 октября. В частности, речь идет о мелких монетах в 1, 2, 5 и 25 копеек.

Также из обращения выведут бумажные купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн, выпущенные до 2003 года или ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

До 30 сентября эти купюры и монеты можно будет обменять в банках на новые. После этого они уже не будут обмениваться.

Куда обращаться украинцам?

В Национальный банк Украины:

В Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

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во Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

К уполномоченным банкам:

АО "Ощадбанк";

АО КБ "ПриватБанк";

АО "Райффайзен Банк";

АО "ПУМБ".

Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков, добавили в Нацбанке.

"Важно! Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, НБУ отчеканил необычную памятную монету под названием "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!". Выпуск оформлен в минималистическом дизайне и посвящен работникам энергосферы, которые приложили огромные усилия, чтобы во время перманентных российских атак украинцы оставались со светом.

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