У украинцев не будут принимать некоторые купюры и монеты с 1 октября: Нацбанк озвучил список
В Украине не будут принимать некоторые купюры и монеты с 1 октября. В частности, речь идет о мелких монетах в 1, 2, 5 и 25 копеек.
Также из обращения выведут бумажные купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн, выпущенные до 2003 года или ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
До 30 сентября эти купюры и монеты можно будет обменять в банках на новые. После этого они уже не будут обмениваться.
Куда обращаться украинцам?
В Национальный банк Украины:
- В Киеве: Контрактовая пл., 2А;
- в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
- во Львове: ул. Коперника, 4;
- в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
- в Харькове: Театральная пл., 1;
- в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.
К уполномоченным банкам:
- АО "Ощадбанк";
- АО КБ "ПриватБанк";
- АО "Райффайзен Банк";
- АО "ПУМБ".
Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков, добавили в Нацбанке.
"Важно! Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена", – говорится в сообщении.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, НБУ отчеканил необычную памятную монету под названием "Страна супергероев. Спасибо энергетикам!". Выпуск оформлен в минималистическом дизайне и посвящен работникам энергосферы, которые приложили огромные усилия, чтобы во время перманентных российских атак украинцы оставались со светом.
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