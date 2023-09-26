Украинские супергерои: НБУ посвятил энергетикам необычную монету. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) отчеканил необычную памятную монету под названием "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!". Выпуск оформлен в минималистическом дизайне и посвящен работникам энергосферы, которые приложили огромные усилия, чтобы во время перманентных российских атак украинцы оставались со светом.

Монету ввели в обращение с 26 сентября, но купить онлайн ее можно будет только с 4 октября, сообщили в НБУ. Продаваться монета будет в интернет-магазине Нацбанка, а также в банках-дистрибьюторах (ПриватБанк, Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк).

На аверсе на зеркальном фоне отчеканена композиция, которая символизирует энергосистему Украины. Метафорой стал цветок подсолнуха, "каждый лепесток которого, как фонарь, озаряет светом нашу страну".

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На реверсе изображен стилизованный трезубец – в виде трех глыб камня. Если повернуть монету, эти глыбы сложатся в букву "Е", что является отсылкой к слову "Энергетика".

"И в мирное время работа украинских энергетиков важна, но во время войны – она героическая! Каждый день и каждую ночь под вражескими обстрелами и в непогоду, несмотря на усталость и угрозы, эти обычные необычные люди делали свое дело", – отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нацбанки Украины и Польши ввели в обращение набор из двух серебряных монет уникальной формы. Он называется "Дружба та братство – найбільше багатство", а монеты выполнены в виде сердец из двух половинок.

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