У украинцев могут забрать за долги даже единственное жилье: как изменились условия
Украинское законодательство позволяет взыскивать долги принудительно – таким образом могут изъять даже единственное жилье. Впрочем, подписанный в апреле президентом закон смягчил требования к должникам – исполнители могут требовать квартиру за долг в 432 тыс. грн.
Об этом напомнили в Министерстве юстиции. Впрочем, даже если суд принял решение о взыскании долга, часть имущества остается неприкосновенной при любых условиях.
Что не подлежит изъятию
- Предметы первой необходимости – одежда, обувь, постель, средства гигиены.
- Лекарства и необходимые медицинские средства.
- Минимально необходимая мебель и бытовая техника.
- Продукты питания и вода или средства на них.
- Имущество, которое является единственным источником дохода.
- Топливо для отопления и приготовления пищи.
- Отдельные виды сельскохозяйственного имущества.
- Государственные награды и знаки отличия.
Что надо знать во время военного положения
На период военного положения действуют временные защитные механизмы. Например, в этот период:
- пенсии и стипендии не взимаются – кроме отдельных категорий решений;
- с арестованного счета можно пользоваться суммой до двух минимальных зарплат в месяц;
- за небольшие долги единственное жилье не может быть объектом взыскания;
- действует мораторий на отчуждение ипотеки по отдельным кредитам;
- по делам о коммунальных долгах на оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий – аресты с имущества снимаются, должников исключают из реестра.
Как изменили взыскание долгов
В апреле Верховная Рада приняла, а президент подписал закон №4833-IX, меняющий алгоритм некоторых процедур. В частности:
- банки подключают к автоматизированной системе исполнительного производства;
- аресты снимаются автоматически после погашения долга;
- упрощается обмен данными между реестрами;
- единственное жилье военнослужащих не подлежит взысканию во время военного положения и еще год после его отмены;
- порог долга для взыскания единого жилья повышен с 20 до 50 минимальных зарплат. Поскольку с 1 января 2026 года минимальная зарплата 8647 грн, этот показатель составляет 432 350 грн.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году государственные и частные исполнители взыскали с украинцев 29,63 млрд грн задолженностей. Несмотря на то, что сумма кажется значительной, всего к работе было принято более 6,3 млн производств на 2,32 трлн грн – так что удалось взыскать лишь 1,5 копейки с каждой гривны долгов. Впрочем, статистика включает и долги России перед украинцами, а также заблокированные мораториями дела, поэтому эти данные не до конца релевантны.
