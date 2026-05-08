УкраїнськаУКР
русскийРУС

У украинцев могут забрать за долги даже единственное жилье: как изменились условия

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
2,3 т.
Иллюстрация - ключ в двери

Украинское законодательство позволяет взыскивать долги принудительно – таким образом могут изъять даже единственное жилье. Впрочем, подписанный в апреле президентом закон смягчил требования к должникам – исполнители могут требовать квартиру за долг в 432 тыс. грн.

Об этом напомнили в Министерстве юстиции. Впрочем, даже если суд принял решение о взыскании долга, часть имущества остается неприкосновенной при любых условиях.

Что не подлежит изъятию

  • Предметы первой необходимости – одежда, обувь, постель, средства гигиены.
  • Лекарства и необходимые медицинские средства.
  • Минимально необходимая мебель и бытовая техника.
  • Продукты питания и вода или средства на них.
  • Имущество, которое является единственным источником дохода.
  • Топливо для отопления и приготовления пищи.
  • Отдельные виды сельскохозяйственного имущества.
  • Государственные награды и знаки отличия.

Что надо знать во время военного положения

На период военного положения действуют временные защитные механизмы. Например, в этот период:

  • пенсии и стипендии не взимаются – кроме отдельных категорий решений;
  • с арестованного счета можно пользоваться суммой до двух минимальных зарплат в месяц;
  • за небольшие долги единственное жилье не может быть объектом взыскания;
  • действует мораторий на отчуждение ипотеки по отдельным кредитам;
  • по делам о коммунальных долгах на оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий – аресты с имущества снимаются, должников исключают из реестра.

Как изменили взыскание долгов

В апреле Верховная Рада приняла, а президент подписал закон №4833-IX, меняющий алгоритм некоторых процедур. В частности:

  • банки подключают к автоматизированной системе исполнительного производства;
  • аресты снимаются автоматически после погашения долга;
  • упрощается обмен данными между реестрами;
  • единственное жилье военнослужащих не подлежит взысканию во время военного положения и еще год после его отмены;
  • порог долга для взыскания единого жилья повышен с 20 до 50 минимальных зарплат. Поскольку с 1 января 2026 года минимальная зарплата 8647 грн, этот показатель составляет 432 350 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году государственные и частные исполнители взыскали с украинцев 29,63 млрд грн задолженностей. Несмотря на то, что сумма кажется значительной, всего к работе было принято более 6,3 млн производств на 2,32 трлн грн – так что удалось взыскать лишь 1,5 копейки с каждой гривны долгов. Впрочем, статистика включает и долги России перед украинцами, а также заблокированные мораториями дела, поэтому эти данные не до конца релевантны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Украинадолгижильеквартира
Редакционная политика