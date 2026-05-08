У украинцев могут забрать за долги даже единственное жилье: как изменились условия

Украинское законодательство позволяет взыскивать долги принудительно – таким образом могут изъять даже единственное жилье. Впрочем, подписанный в апреле президентом закон смягчил требования к должникам – исполнители могут требовать квартиру за долг в 432 тыс. грн.

Об этом напомнили в Министерстве юстиции. Впрочем, даже если суд принял решение о взыскании долга, часть имущества остается неприкосновенной при любых условиях.

Что не подлежит изъятию

Предметы первой необходимости – одежда, обувь, постель, средства гигиены.

Лекарства и необходимые медицинские средства .

. Минимально необходимая мебель и бытовая техника .

и . Продукты питания и вода или средства на них.

или средства на них. Имущество, которое является единственным источником дохода .

. Топливо для отопления и приготовления пищи.

и приготовления пищи. Отдельные виды сельскохозяйственного имущества .

. Государственные награды и знаки отличия.

Что надо знать во время военного положения

На период военного положения действуют временные защитные механизмы. Например, в этот период:

пенсии и стипендии не взимаются – кроме отдельных категорий решений;

– кроме отдельных категорий решений; с арестованного счета можно пользоваться суммой до двух минимальных зарплат в месяц ;

; за небольшие долги единственное жилье не может быть объектом взыскания;

действует мораторий на отчуждение ипотеки по отдельным кредитам;

по отдельным кредитам; по делам о коммунальных долгах на оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий – аресты с имущества снимаются, должников исключают из реестра.

Как изменили взыскание долгов

В апреле Верховная Рада приняла, а президент подписал закон №4833-IX, меняющий алгоритм некоторых процедур. В частности:

банки подключают к автоматизированной системе исполнительного производства;

исполнительного производства; аресты снимаются автоматически после погашения долга;

после погашения долга; упрощается обмен данными между реестрами;

между реестрами; единственное жилье военнослужащих не подлежит взысканию во время военного положения и еще год после его отмены;

порог долга для взыскания единого жилья повышен с 20 до 50 минимальных зарплат. Поскольку с 1 января 2026 года минимальная зарплата 8647 грн, этот показатель составляет 432 350 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом году государственные и частные исполнители взыскали с украинцев 29,63 млрд грн задолженностей. Несмотря на то, что сумма кажется значительной, всего к работе было принято более 6,3 млн производств на 2,32 трлн грн – так что удалось взыскать лишь 1,5 копейки с каждой гривны долгов. Впрочем, статистика включает и долги России перед украинцами, а также заблокированные мораториями дела, поэтому эти данные не до конца релевантны.

