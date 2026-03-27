Пенсии могут остановить уже с апреля: украинцам установили дедлайн до 1 числа

Выплаты пенсий части украинцев могут приостановить уже в апреле, если до 1 апреля 2026 года не выполнить обязательное требование Пенсионного фонда (ПФУ). Речь идет о необходимости подать уведомление о неполучении выплат от России.

Видео дня

Об этом напомнило Министерство социальной политики Украины. Требование распространяется на две категории:

граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях (ВОТ) и получают пенсии или страховые выплаты;

лица, которые выехали с ВОТ – как на подконтрольную Украине территорию, так и за границу.

Ранее дедлайн был установлен до 31 декабря 2025 года. Однако из-за того, что часть людей не смогла подать информацию вовремя, правительство продлило срок до 1 апреля 2026 года.

Как пройти верификацию

Подать информацию можно несколькими способами через Пенсионный фонд Украины:

онлайн – через личный кабинет на портале ПФУ (нужно подтвердить, что вы не получаете выплаты от РФ);

во время видеоидентификации – ответ фиксируется во время проверки личности;

лично – в сервисном центре ПФУ при подаче заявления;

по почте – для тех, кто находится за границей (вместе с подтверждением, что человек жив).

В ведомстве призывают не откладывать подачу. От этого зависит непрерывность выплат.

Что будет, если не подать уведомление

Фактически государство проверяет, не получает ли человек пенсию одновременно из двух источников. В случае неподачи уведомления выплаты будут приостановлены уже с апреля. Это касается как пенсий, так и страховых выплат.

При этом выплаты не прекращают навсегда. Как только верификация будет пройдена, их возобновят в прежнем виде и объеме – соответствующее заявление подается в Пенсионный фонд после прохождения процедуры.

Выплаты восстанавливаются в течение 10 дней после установления личности и подтверждения документов. Начисленные средства за время задержки тоже будут возвращены.

Если верификация уже пройдена, а выплаты не возобновились, следует подать письменное заявление в сервисном центре ПФУ. Есть и онлайн-способ: в личном кабинете на вебпортале ПФУ нужно выбрать раздел "О пенсионном обеспечении", а далее – "Заявление на возобновление выплаты пенсии".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!