У украинца конфисковали за долги 12 палок акации и выставили на аукцион: какая цена лота

Государственная исполнительная служба в Днепре изъяла у должника 12 палок акации и выставила их на аукцион, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. В управлении напоминают, что изымать можно не все, ведь личные вещи и предметы первой необходимости по закону под арест не подлежат.

Об этом OBOZ.UA стало известно с платформы торгов OpenMarket. Государственные исполнители изъяли у должника 12 палок акации и выставили их на аукцион со стартовой ценой 48,38 гривни.

Согласно мониторингу социальных сетей, этот скромный лот мгновенно превратился в интернет-мем, а обсуждения в соцсетях переросли в волну шуток и возмущений. Впрочем, за забавной на первый взгляд ситуацией стоит реальная юридическая процедура: имущество арестовали в рамках исполнительного производства №78465559, которым занимается Соборный отдел ГИС г. Днепра Южного межрегионального управления Министерства юстиции.

Некоторые даже предположили, что это шутка или фейк. Однако информация абсолютно реальная, даже такие незначительные материальные активы, если они входят в имущественную массу должника, могут быть арестованы и проданы на торгах.

Оказалось, что это не единственный инцидент, который вызвал удивление общества. В 2021 году исполнительная служба в Кривом Роге изъяла у должника партию женского нижнего белья, которая, вероятно, была товаром для продажи и выставила ее на аукцион. Событие тогда получило широкую огласку и подняло вопрос о границах допустимых действий исполнителей.

Для многих странно, что исполнители тратят ресурсы на арест дров или других недорогих предметов. Но в реальности должник может не иметь ценного имущества и даже небольшая сумма выручки юридически считается попыткой выполнить решение суда. Согласно процедуре, каждый материальный актив подлежит оценке и фиксации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сейчас накоплено более 794 тысяч долгов за коммунальные услуги, 60% из них завершаются без реальной оплаты, а больше всего задолжали за тепло, воду и газ, причем четверть должников – пенсионеры. Несмотря на панику вокруг нового законопроекта, забрать единственное жилье можно только в исключительных случаях, когда долги равняются более 20 минимальным зарплатам.

