У украинских волонтеров мошенники похищают деньги: как работает схема

Мошенники похищают деньги со счетов украинских волонтеров. Для этого они обманом присваивают их телефонные номера, а затем с их помощью получают доступ к банковским счетам.

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Об этом сообщили в благотворительном фонде "Право на защиту". Там объяснили: сначала мошенники обращаются к волонтеру с предложением внести большой благотворительный взнос и спрашивают его номер телефона, привязанный к банковским счетам.

После этого, отмечается, аферисты похищают номер телефона волонтера. Для этого они выпрашивают SMS-код от мобильного оператора, который позволяет зарегистрироваться или восстановить пароль в личный кабинет на сайте оператора.

"Таким образом мошенники осуществляют удаленный перевыпуск. И блокировку SIM-карты. После этого мошенники получают доступ к банковским счетам, привязанным к номеру телефона", – объяснили эксперты.

Защититься можно

Впрочем, есть способ не стать жертвой мошенников – защитив привязанный к банковской карте финансовый номер. Для этого нужно:

Перейти на контрактную форму обслуживания с мобильным оператором – или зарегистрировать номер по паспорту.

Чтобы это сделать, следует прийти в отделение вашего мобильного оператора с паспортом и ИНН.

Запретить удаленный перевыпуск SIM-карты.

"Позвоните по телефону мобильному оператору или скажите об этом в отделении", – рассказали эксперты.

Всегда держите в секрете SMS-код от мобильного оператора.

Что делать, если уже стали жертвой мошенников

Если же так случилось, что мошенникам удалось вас обмануть, следует немедленно действовать. Так, стоит:

заполнить форму обратной связи на сайте Киберполиции по ссылке;

сообщить о ситуации по телефону Киберполиции: 0 800 505 170.

Как сообщал OBOZ.UA, также нередки в Украине случаи мошенничества с арендой жилья – чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, обезопасить себя от неприятностей можно: для этого нужно правильно составить договор аренды, в котором прописать все детали съема жилья, а также проверять документы на недвижимость.

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