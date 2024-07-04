Должности на таможне пытались "купить" за $1,7 млн: раскрыта масштабная коррупция

В Украине разоблачили масштабную коррупционную схему на таможне. Оказалось, что на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы (ГТС) пытались "поставить нужных людей". Сумма планируемых "схемщиками" взяток составила 1,7 млн долларов (почти 70 млн грн).

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Также, по данным журналиста Олега Новикова, в связи с указанной схемой у топ-чиновников ГТС прошли обыски.

"Руководство таможенной службы пытались подкупить за назначение своих людей... По этому делу сегодня (4 июля. – Ред.) проводились обыски у и.о. председателя Гостаможслужбы Сергея Звягинцева и директора департамента внутренней безопасности Гостаможслужбы Александра Маруженко", – сообщил Новиков.

Так, правоохранители установили, что группа лиц пыталась подкупить руководство таможенной службы за назначение "своих людей". "1 млн долл. предлагали за должность руководителя Львовской таможни. А должности глав Волынской и Черновицкой таможни оценили в 500 тыс. долл. и 200 тыс. дол. соответственно", – сообщили в НАБУ.

Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы "не будет замечать" коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов. О подозрении сообщили двум участникам преступления, следствие продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили схему систематического получения неправомерной выгоды работником Государственной таможенной службы. Начальник одного из управлений Ривненской таможни за вознаграждение способствовал предпринимателям в беспрепятственном прохождении таможенного контроля при оформлении импорта.

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