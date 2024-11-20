У тещи министра обнаружили квартиру почти за 18 млн грн: начата проверка

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проверку относительно назначенного в сентябре министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля. Чиновника подозревают в незаконном обогащении из-за наличия у его тещи квартиры за 17,7 млн гривен.

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Как сообщили в "Следстве.Инфо", о начале проверки, стало известно из ответа НАБУ на запрос "Антикоррупционного штаба". В бюро отметили, что принимают меры по "обнаружению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности".

В случае подтверждения необоснованности приобретения активов министром Ковалем НАБУ передаст материалы расследования в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. В дальнейшем на их базе будет сформирован иск в суд о признании таких активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

Ранее журналисты выяснили, что Виталий Коваль проживает в квартире площадью 170 квадратных метров и стоимостью 17,7 миллиона гривен. на ее приобретение. В расследовании говорится, что покупка квартиры состоялась тогда, когда Коваль еще возглавлял Ровенскую ОГА, а связанные с ним фирмы "получали миллиардные подряды на строительство, ремонт и обслуживание дорог в регионе".

После публикации расследования министр не ответил на звонки и сообщения журналистов по поводу квартиры, в которой он проживает. Но на украинском телевидении сказал, что ждет профессионального ответа компетентных органов и посоветовал не говорить об информации, полученной "где-то и откуда-то".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что НАБУ и САП объявили подозрение бывшему директору государственного предприятия "Агентство местных дорог Полтавской области" Алексею Басану. Подозрение касается отмывания средств и недостоверного декларирования на 35,8 млн. грн.

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