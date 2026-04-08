Элитный ЖК, подпольное казино и семейный бизнес: у родных судьи из Мукачево обнаружили более 30 объектов недвижимости

Квартира в самом дорогом небоскребе Киева, собственный отель, ресторан и даже целый жилой комплекс в Мукачево. Семья обычного судьи Мукачевского горрайонного суда Руслана Иваницкого владеет более 30 объектами недвижимости.

Об этом сообщает hromadske. Журналисты выяснили, что в этой истории фигурируют не только элитные авто, но и уголовные производства по подпольному игорному бизнесу.

Апартаменты по цене "хрущевки" для пенсионерки

В ноябре 2023 года мама судьи Анна Иваницкая, стала обладательницей квартиры площадью 104 кв.м в киевском ЖК премиум-класса Signature. Это дом на Печерске с террасами, спа-курортом и садом на крыше.

Жилье 73-летняя пенсионерка из Мукачево приобрела за 3,6 млн грн, то есть менее $1000 за "квадрат", тогда как рыночная цена такой квартиры – около $600 тыс. (при цене 4000 $ за кв.м на момент покупки). Данные риелторов указывают на аномалию – даже в старом фонде на этой улице цены стартуют от $1500-2000 а в Signature – от $2500.

При этом, согласно налоговым данным, за 26 лет (1998-2024) Анна Иваницкая официально заработала лишь 12 млн грн. Этих средств не хватило бы на покупку такой квартиры по рыночной стоимости, даже если бы она не тратила ни копейки на жизнь.

Подпольное казино и "бесплатная" аренда

Судья Руслан Иваницкий, чья зарплата составляет около 100 тыс. грн в месяц, имеет интересное прошлое. В 2013 году в помещении на улице Росвиговской в Мукачево, которое принадлежало судье, милиция обнаружила подпольное казино с 8 игровыми автоматами.

Сам судья объяснил, что помещением пользовались неизвестные ему люди безвозмездно. Начатое уголовное производство закрыли в 2014 году, а подозрений никому не объявляли.

Также выяснилось, что ряд помещений в Мукачево судья передал матери по доверенности, а та сдавала их в "безвозмездное пользование". Юристы видят в этом признаки декларирования недостоверной информации. Сейчас Иваницкий не осуществляет правосудие, но продолжает получать зарплату, обжаловав решение ВККС о своем несоответствии должности.

Детсад под застройку и налоговый залог

В родном городе семье Иваницких принадлежат значительные активы. Среди них:

в 2018 году Анна Иваницкая купила бывший детсад "Укрзализныци" за , а впоследствии целевое назначение изменили под многоквартирную застройку; депутатское лобби: решение по земле принимал горсовет, где депутатом является дочь пенсионерки – Олеся Островская , чей муж работает в Госгеокадастре;

решение по земле принимал горсовет, где депутатом является дочь пенсионерки – , чей муж работает в Госгеокадастре; ресторан "Велюр "– совместный бизнес дочери и матери.

Причем ресторан и упомянутый участок сейчас находятся в налоговом залоге из-за долгов. Кроме того, во дворе семейного имения журналисты заметили новый BMW X7 2025 года стоимостью от $143 тыс. который официально никому не принадлежит.

Племянница с автопарком на 8 миллионов

Не отстает от старших родственников и 21-летняя племянница судьи – Анастасия Островская. Она с 16 лет имеет открытый ФЛП со специализацией на гостинично-ресторанном бизнесе.

в 2023 году, когда ей было 19 лет, купила 13 соток земли за 500 тыс. грн, где сейчас строится ЖК на 72 квартиры (часть проекта "Будапешт Дрим");

(часть проекта "Будапешт Дрим"); девушкепринадлежат BMW 530D (2020) и Range Rover Sport (2024) суммарной стоимостью около $180 тыс. (8 млн грн).

Сам Руслан Иваницкий и его родственники на многочисленные запросы и звонки журналистов не ответили.

"Надо проверить их законные расходы и законные доходы. Если, например, это имущество на сумму более чем 9 миллионов превышает сумму их законных доходов, то здесь уже может наступать ответственность за незаконное обогащение. А если сумма меньше этих 9 миллионов, то здесь уже можно обращаться с гражданским иском для конфискации этого имущества в порядке гражданского судопроизводства", – объясняет юрист Центра противодействия коррупции Роман Вербовский.

