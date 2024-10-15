Расходы на войну за неделю превысили бюджет 80% регионов РФ: россияне массово банкротятся

Расходы России на войну в Украине превышают недельные бюджеты 80% регионов, а один из них в год тратит столько, сколько выделяют из федерального бюджета в сутки. При этом в 2024 году рекордное число россиян признали банкротами без суда.

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Об этом пишут росСМИ. Согласно данным из федерального бюджета РФ, в 2024 году военные расходы страны-агрессора составляют 11,1 трлн рублей, или 30 млрд рублей в день и соответственно 210 млрд в неделю.

Эта сумма превышает местные бюджеты 65 из 83 субъектов РФ и соизмерима еще с бюджетами еще нескольких. При этом у почти четверти регионов бюджеты меньше трети недельных военных трат, а четыре региона за год тратят меньше, чем страна-агрессор расходует на войну в Украине за день. Это:

Еврейская автономная область (годовой бюджет – 15,3 млрд рублей) – по итогам 2023 года вошла в тройку регионов с самым низким качеством жизни;

Ингушетия (27,9 млрд рублей) – много лет возглавляет рейтинги по банковской задолженности населения;

Калмыкия (26,6 млрд рублей) – один из самых депрессивных регионов России, а в 2024 году вошла в топ-5 регионов с самыми низкими доходами населения.

Ненецкий автономный округ (25,3 млрд рублей) – входит в десятку субъектов с высоким уровнем жизни.

О снижающемся уровне жизни в РФ говорит и то, что в третьем квартале 2024 года многофункциональные центры объявили о банкротстве 12,6 тыс. россиян, что на треть больше, чем за весь 2023 год (9,3 тыс.). Всего с начала года 23,3 тыс. россиян добились признания банкротами во внесудебном порядке, что стало абсолютным рекордом .

Притом, что с момента запуска механизма упрощенного банкротства в сентябре 2020 года им воспользовались 41,7 тыс. россиян. В общей сложности через эту процедуру было списано 17,1 млрд руб. долгов. По подсчетам аналитиков, среди желающих пройти упрощенное банкротство:

пенсионеры – 19,2 тыс. (50%);

получатели социальных пособий – 3,9 тыс. (10%);

граждане, в отношении которых исполнительное производство идет больше семи лет 5,1 тыс. (13%).

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году в России резко упала количество посетителей магазинов одежды и обуви – самое сильное сокращение произошло осенью. Вместе с тем, россияне стали пить больше алкоголя, а в самой стране значительно увеличилось количество питейных заведений – баров, пабов и рюмочных.

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