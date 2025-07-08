У прокуроров забирают фейковую инвалидность: они продолжают получать космические пенсии

В Украине инвалидность забрали после проверки у целого ряда прокуроров. В частности фейковой оказалась инвалидность Сергея Наконечного, руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры. Уже в 2024 году проверка Института медико-социальных проблем инвалидности Минздрава показала, что на самом деле у прокурора инвалидности нет.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "Осознавая, что вопрос признания инвалидом II группы зависит от принятия соответствующего решения в его пользу медико-социальной экспертной комиссией... решил обратиться к должностным лицам Каменец-Подольской межрайонной медико-экспертной комиссии коммунального учреждения здравоохранения "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы", – говорится в материалах дела.

В марте 2025-го Сергей Наконечный подал декларацию за прошлый год, в которой указал, что продолжает работать в прокуратуре. В прошлом году он в среднем, согласно данным декларации, зарабатывал 116,6 тыс. грн в месяц. Вообще прошлый год для семьи прокурора был финансово удачным. Его жена Ольга купила автомобиль Porsche Cayenne S E-Hybrid 2019.

Наконечный, получивший раннюю пенсию благодаря своей фейковой инвалидности, продолжает получать высокую пенсию. В прошлом году он задекларировал от Пенсионного фонда 258 588 грн. Это 21 549 грн ежемесячно. Иска Пенсионного фонда против Наконечного с требованием вернуть чрезмерно выплаченные средства в судебном реестре найти не удалось.

Действующая норма дает возможность прокурорам выходить на пенсию, даже не достигнув 40-летия. Если у прокурора есть инвалидность, ему достаточно иметь всего 10 лет стажа. В этот стаж могут посчитать половину периода обучения в вузе. То есть, едва достигнув 30-летия, прокуроры могут выходить на пенсию.

В прошлом году OBOZ.UA писал о десятках таких случаев. Например, прокурор с самой большой в Украине пенсией Андрей Саханов (работал в Белгород-Днестровской специализированной прокуратуре) также имеет инвалидность. Имея более 16 лет прокурорского стажа (общая выслуга – более 22 лет), Андрей Саханов вышел на пенсию по выслуге лет еще в 2010-м.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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