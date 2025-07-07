У чиновников и прокуроров массово забирают инвалидность: они продолжают получать ранние пенсии и большие зарплаты

В Украине проверили 1692 чиновника, которые оформили себе инвалидность. Оказалось, что на самом деле оснований для нее нет в каждом четвертом случае (445 отмененных статусов), а еще в 226 случаях изменили группу, говорится в данных Минздрава. Среди лиц с фейковой инвалидностью нашли и прокуроров. Однако, несмотря на выявленное нарушение и отмену статуса, они продолжают работать и получают и пенсию, и зарплату.

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О том, у кого и как забрали инвалидность после проверки и почему это ни к чему не привело, читайте в материале OBOZ.UA.

МСЭК и инвалидность

Вера Белякова возглавляла Николаевскую МСЭК до декабря 2024-го. Женщина много лет работала кардиологом. Еще в начале октября 2024-го OBOZ.UA нашел российский паспорт ее сына и его новые квартиры в Одессе. В мае 2023-го уже бывшая руководительница комиссии купила квартиру за 1,4 млн грн в Одессе и при этом не указала никаких обязательств (кредитов, займов) или дополнительных поступлений (подаренных на квартиру средств, выигрыша). Откуда врач взяла почти 1,5 млн грн в 2023-м, если в 2022-м она официально не имела никаких сбережений, – загадка.

Эту загадку уже после публикации OBOZ.UA, в конце ноября 2024-го, попыталась разгадать СБУ. У Беляковой изъяли более 450 тысяч долларов, ювелирные изделия и российский паспорт ее сына. Следствие установило, что часть имущества, в частности три квартиры, была оформлена на ее сына якобы для сокрытия незаконных доходов.

Расследование дела уже закончили и направили в суд. Если руководителей МСЭК оставили без работы и теперь им приходится отвечать на неудобные вопросы правоохранителей и посещать судебные заседания, то у тех, кто давал им взятки, таких проблем нет.

Например, еще одна председательница областной МСЭК, Хмельницкой, – Татьяна Крупа, которая смогла накопить миллионные состояния, оформила инвалидность целому ряду хмельницких прокуроров. В результате эта область стала лидером по количеству прокуроров с инвалидностью (28,9%, тогда как в среднем этот показатель составляет 5,9%).

У некоторых прокуроров инвалидность уже отменили. Например, фейковой оказалась инвалидность Сергея Наконечного, руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры. В 2020-м, когда у него было 18 лет стажа, он обратился за пенсией. Ему отказали. Тогда он оформил себе инвалидность, которая дает право получать прокурорскую пенсию без достаточного стажа. И снова обратился за пенсией.

Уже в 2024 году проверка Института медико-социальных проблем инвалидности Минздрава показала, что на самом деле у прокурора инвалидности нет. "Осознавая, что вопрос признания инвалидом II группы зависит от принятия соответствующего решения в его пользу медико-социальной экспертной комиссией... решил обратиться к должностным лицам Каменец-Подольской межрайонной медико-экспертной комиссии коммунального учреждения здравоохранения "Хмельницкий областной центр медико-социальной экспертизы", – говорится в материалах дела.

В марте 2025-го Сергей Наконечный подал декларацию за прошлый год, в которой указал, что продолжает работать в прокуратуре. В прошлом году он в среднем, согласно данным декларации, зарабатывал 116,6 тыс. грн в месяц. Вообще прошлый год для семьи прокурора был финансово удачным. Его жена Ольга купила автомобиль Porsche Cayenne S E-Hybrid 2019.

Что интересно, в декларации стоимость машины указана в размере 950 тыс. грн. Притом что рыночная цена на такие авто составляет около 2,5 млн грн. Около 2 млн грн стоит и Tesla Model X 2021 года, на которой с 2024-го начал ездить сам прокурор. В декларации указано, что машина стоит 900 тыс. грн, а владеет ею Александр Даев. Вероятно, он может быть родственником семьи прокурора, ведь еще несколько лет назад Наконечный с женой жили в квартире Даева.

Правила до сих пор не изменились: прокуроры продолжают получать особые пенсии

Сергей Наконечный, получивший раннюю пенсию благодаря своей фейковой инвалидности, продолжает получать высокую пенсию. В прошлом году он задекларировал от Пенсионного фонда 258 588 грн. Это 21 549 грн ежемесячно. Иска Пенсионного фонда против Наконечного с требованием вернуть чрезмерно выплаченные средства в судебном реестре найти не удалось.

Действующая норма дает возможность прокурорам выходить на пенсию, даже не достигнув 40-летия. Если у прокурора есть инвалидность, ему достаточно иметь всего 10 лет стажа. В этот стаж могут посчитать половину периода обучения в вузе. То есть, едва достигнув 30-летия, прокуроры могут выходить на пенсию.

В прошлом году OBOZ.UA писал о десятках таких случаев. Например, прокурор с самой большой в Украине пенсией Андрей Саханов (работал в Белгород-Днестровской специализированной прокуратуре) также имеет инвалидность. Имея более 16 лет прокурорского стажа (общая выслуга – более 22 лет), Андрей Саханов вышел на пенсию по выслуге лет еще в 2010-м. 40-летний правоохранитель получил пенсию в размере 90% зарплаты – воспользовался нормами закона "О прокуратуре".

Через несколько лет он снова обратился в суд и на этот раз потребовал перерасчета своей пенсии по другому закону. Вместо 90% зарплаты прокурора он попросил перевести его на пенсию по инвалидности (согласно закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц").

Возможно, для того, чтобы избежать ограничения размера пенсии (потому что это труднее сделать с военными пенсиями). Саханов работал военным прокурором, поэтому имел право также претендовать и на военную пенсию (хотя находился в вертикали прокуратуры).

Только проверкой инвалидности изменить ситуацию не удастся. Необходимо менять законодательство: как минимум запретить прокурорам одновременно получать пенсию за выслугу лет и зарплату. Более того, трудно объяснить и особое право прокурора – получать чрезвычайно раннюю прокурорскую пенсию благодаря инвалидности. Законопроекты, которые могут изменить эти правила, уже разработаны. Подробнее об этом читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.