У пенсионеров есть 10 дней: тем, кто не успеет, придется вернуть часть выплаты в бюджет

Пенсионеры, которые в течение 10 дней после трудоустройства не известили об этом Пенсионный фонд (ПФУ), после проверки будут вынуждены вернуть часть выплаты в бюджет. Дело в том, что работающие пенсионеры не имеют права на часть доплат. После трудоустройства должны сообщить об этом ПФУ, чтобы те учли этот факт при расчете общего размера пенсии.

Чтобы избежать такой ситуации, получающие пенсию и планирующие работать дальше или заниматься предпринимательской деятельностью должны вовремя сообщить об этом Пенсионному фонду. Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", после трудоустройства пенсионер обязан сообщить ПФУ в течение 10 дней.

Это можно сделать, обратившись в ПФУ лично и подав соответствующее заявление или сделать это дистанционно через личный кабинет веб-портала электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Если пенсионер не известит Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности, информацию об этом все равно обнаружат работники фонда при проверке данных в государственных реестрах общеобязательного государственного социального страхования, а также среди юридических и физических лиц-предпринимателей. При выявлении нарушений пенсионеру придется вернуть выплаченные пенсионные средства. Если он откажется это сделать, Пенсионный фонд может решить удержать до 20% переплаты последующих пенсионных выплат.

Кому еще придется вернуть часть пенсий

Каждый год в рамках проверки (верификации) часть пенсионеров остается без выплат. К примеру, если окажется, что пенсионер надолго уезжал за границу, скрывал дополнительный доход или фальсифицировал документы, то он может потерять право на получение пенсии в соответствии с законом об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Причины, по которым могут забрать пенсию: ошибка в фамилии:

получение выплат по фальшивым документам;

проживание за границей на определенный период;

неполучение выплат в течение 6 месяцев;

смена места жительства как переселенец.

Поэтому, если вы устроились на работу, сменили место жительства или проживаете за границей определенный период обязательно сообщите об этом ПФУ, чтобы потом не пришлось отдавать часть пенсии государству.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионеры из числа внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года, должны пройти физическую проверку лиц в Сбербанке или ПФУ, один из способов прохождения идентификации – видеоконференцсвязь. Если видеоидентификация не будет произведена, выплаты могут быть приостановлены.

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