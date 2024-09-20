У чиновника МВД конфисковали автомобиль и деньги: названа сумма

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал у начальника территориального сервисного центра ГСЦ Министерства внутренних дел в Днепропетровской области активы почти на 7 млн ​​грн. В частности, автомобиль Skoda Kodiaq, стоимостью более 2 млн грн.

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Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). Там отметили: также были конфискованы 4,6 млн грн наличности.

Имени фигуранта правоохранители расскрывать не стали. Однако по данным журналиста Олега Новикова, речь идет о начальнике территориального сервисного центра в Кривом Роге Александре Савченко.

"Автомобиль Skoda, владельцем которого в конце 2023 года стал сын сотрудника сервисного центра, был приобретен по поручению его отца. Такие действия чиновника свидетельствуют о намерениях скрыть реальные обстоятельства приобретения транспортного средства", – говорится в сообщении НАПК.

При этом подчеркивается: признаки приобретения необоснованных активов более чем на 6,9 млн грн выявило НАПК во время мониторинга образа жизни чиновника. Оказалось, что тот в своих объяснениях пытался доказать: часть наличных денег в 90 тыс. долларов, изъятых у него во время обыска, ему одолжили третьи лица.

"Однако НАПК установило, что заемщики не имели для этого достаточно средств из законных источников", – рассказали правоохранители.

В свою очередь, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) отметили: признанные необоснованными активы на 4,634 млн грн и автомобиль были взысканы в доход государства. Впрочем, "решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста", – сообщили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, командир одной из воинских частей в Днепропетровской области и руководитель частного предприятия организовали закупку некачественной одежды для военнослужащих на 200 млн грн. Обоим уже сообщено о подозрении – им грозит тюремное заключение.

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