Для ВСУ закупили некачественную одежду на 200 млн грн: командиру части грозит 8 лет тюрьмы

Командир одной из воинских частей в Днепропетровской области и руководитель частного предприятия организовали закупку некачественной одежды для военнослужащих на 200 млн грн. Обоим уже сообщено о подозрении – им грозит тюремное заключение.

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Там отметили:

руководитель части заключил соглашение о закупке военной одежды с частным предприятием, которое, как показала экспертиза, занималось перепродажей продукции низкого качества;

не проверив это, командир подписал договор без тендера с предоплатой в 30% от общей стоимости контракта.

"После предоплаты военная часть получила лишь часть качественной одежды, а на сумму почти 150 млн грн была поставлена ​​одежда, которая не отвечала никаким стандартам качества и подвергала защитников опасности. Руководство части, понимая риски, подписало необходимые документы и произвело полную оплату за некачественный товар", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: во время обысков у военного и предпринимателя изъята наличность. Кроме того:

Командир уведомлен о подозрении в "небрежном отношении к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке" (ч. 4 ст. 425 УК Украины) – ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Директор частного предприятия подозревается в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

"Решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в ГБР.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Участники схемы расхитили 12 млн грн, за что им грозит до 12 лет тюрьмы.

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