Тысячи украинцев остались без брони от мобилизации: за какие нарушения их могут призвать

Каждое двадцатое предприятие в Украине лишат статуса критического. В результате государственного аудита у них выявили нарушения, из-за которых их сотрудники не будут иметь права на бронирование от мобилизации.

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Об этом, как сообщает Forbes Ukraine, заявил заместитель министра экономики Виталий Кондратов. Он отметил, что, несмотря на это, нарушения в работе критических для экономики предприятий не носили массового характера.

Зачастую после обретения критичности они резко и необоснованно снижали заработную плату работников или только формально отвечали некоторым региональным критериям. Кроме того, некоторые предприятия использовали разные модели бронирования, чтобы таким образом сверхурочно увеличить количество забронированных военнообязанных рабочих, а также необоснованно увеличивали штатную численность после определения критичности (в частности, прибегали предприятия, которые могут бронировать 100% работников).

Ранее сообщалось, что критичность потеряют 10% украинских предприятий. Учитывая, что в настоящее время количество забронированных достигает примерно 1 миллиона человек, это могло задеть десятки тысяч военнообязанных.

Бронирование по-новому в Украине

15 ноября правительство утвердило новые правила бронирования работников и критерии для получения критичности предприятия из-за выявления ряда проблемных моментов в системе. В частности, теперь:

региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики;

отсутствие долгов перед бюджетом станет обязательным условием бронирования работников частных предприятий;

начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (т.е. 20 тыс. гривен);

начиная с 1 декабря все бронирования будут осуществляться через Дію;

соответствие предприятий и организаций всем критериям будут ежемесячно пересматривать.

До 1 декабря для всех имеющих отсрочки организуют переходный период на новые условия до 28 февраля. Это предоставит предприятиям время для возобновления бронирования своих работников в соответствии с новыми условиями.

Также OBOZ.UA сообщал, что теперь бронирование будет происходить не в приложении, а на портале Дія. Как пояснил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинскому бизнесу удобнее работать с интерфейсом портала, а не в приложении.

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