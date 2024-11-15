Кабмин изменил правила бронирования от мобилизации: список новых требований

С 1 декабря на Украине начнут действовать обновленные правила бронирования от мобилизации. Военнообязанные, имеющие бронь от мобилизации на войну с Россией, должны получать не менее двух минимальных зарплат (т.е. 16 тыс. гривен). Кроме того, предприятия, имеющие долги перед госбюджетом или выплачивающие низкие зарплаты, вообще не смогут бронировать работников.

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Об этом 15 ноября по результатам заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Он отметил, что аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать сотрудников, выявил ряд проблемных моментов, требовавших устранения. Потому критерии для бронирования и получения критичности решили обновить. В частности, отныне:

региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики ;

; отсутствие долгов перед бюджетом станет обязательным условием для бронирования работников частных предприятий;

станет обязательным условием для бронирования работников частных предприятий; начисленная средняя зарплата в предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат.

Кроме того, начиная с 1 декабря, все бронирования будут осуществляться через Действие, а соответствие предприятий и организаций всем критериям будут ежемесячно пересматриваться. До 1 декабря для всех имеющих отсрочки организуют переходный период на новые условия до 28 февраля, поэтому предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям.

В то же время, ранее член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак ("Слуга народа") заявил, что украинские власти не станут вводить экономическое бронирование военнообязанных. Поскольку этот вопрос вызвал у украинского населения сильное недовольство, от идеи было решено отказаться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по расчетам Минэкономики, внедрение экономического бронирования могло принести в госбюджет Украины около 100 млрд грн. В основе лежит детенизация экономики, поскольку примерно 1,7 млн человек работают частично в тени, отмечают в ведомстве.

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