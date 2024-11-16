В Украине без бронирования оставили десятки тысяч мужчин: как изменили правила

В Украине до 15 ноября проводили аудит забронированных работников. Такой аудит привел к тому, что 10% предприятий потеряли статус критичности. Речь идет о десятках тасяч забронированных.

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По информации источника NV Бизнес, самая частая причина для отказа – несоответствие официальной заработной платы забронированных уровню, который был указан при оформлении предприятием статуса критического. Сейчас количество забронированных достигает примерно 1 миллиона человек.

Теперь компания, которая хочет забронировать сотрудников, должна соответствовать трем критериям:

средний уровень зарплаты составляет, как минимум, 20 тыс. грн в месяц (2,5 минимальной),

не меньше должны зарабатывать забронированные,

у предприятия не должно быть долгов по уплате ЕСВ.

Планируется, что обновленная процедура бронирования полноценно заработает с 1 декабря, заявки можно будет подавать в том числе и через Дію. И это не очень нравится бизнесу, поскольку у части компаний сотрудники уже сейчас потеряли статус забронированных и до этого начала зимы могут быть мобилизованы.

Кроме того, теперь предприятия должны проходить ежемесячный мониторинг для проверки соответствия новым критериям. Правительство добавило механизм лишения предприятия статуса критического, которого раньше не было.

Для предприятий, которые сохранили статус критического и имеют забронированных работников, будет действовать переходный период до 28 февраля 2025 года. До этой даты все компании обязаны переоформить бронирование согласно новым условиям.

В то же время ранее член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак ("Слуга народа") заявил, что украинские власти не станут вводить экономическое бронирование военнообязанных. Поскольку этот вопрос вызвал у украинского населения сильное недовольство, от идеи было решено отказаться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по расчетам Минэкономики, внедрение экономического бронирования могло принести в госбюджет Украины около 100 млрд грн. В основе лежит детенизация экономики, поскольку примерно 1,7 млн человек работают частично в тени, отмечают в ведомстве.

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