Тысячи семей ВПЛ могут остаться без выплат: о каком важном условии нужно знать

Семьи со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) могут не получить выплаты на детей, если они стали переселенцами еще в 2014 году и не перемещались повторно после 1 января 2022 года. Даже рождение ребенка после начала полномасштабной войны и оформление ему справки ВПЛ не гарантирует получение помощи, ведь ключевым условием является история перемещения всей семьи.

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Причина кроется в условиях, по которым государство определяет право семьи на выплаты. Как следует из постановления Кабинета Министров № 390, в ряде случаев решающее значение имеет не дата рождения ребенка и даже не наличие статуса ВПЛ, а то, когда именно переместилась или повторно переместилась вся семья.

В постановлении есть ключевое условие относительно даты переезда

Постановление правительства от 18 марта 2026 года изменило порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. В частности, был предусмотрен механизм возобновления помощи детям, которые ранее получали выплаты или по определенным причинам утратили право на них.

Однако подробный анализ документа выявляет важный нюанс. В пункте 6 изменений к Порядку, которым пункт 13-2 изложен в новой редакции, речь идет о назначении помощи на следующий шестимесячный период по заявлению. При этом соответствующая норма распространяется на получателей помощи, "которые переместились (повторно переместились) с 1 января 2022 г.".

Именно эта формулировка фактически устанавливает временные рамки для применения нового механизма. То есть самого факта наличия у семьи справок ВПЛ может быть недостаточно. Значение имеет история ее перемещения.

Кто может не получить выплаты на ребенка

Проблема может возникнуть у семей, которые стали переселенцами еще после начала войны в 2014 году. Например, семья выехала с оккупированной территории в 2014 или 2015 году, поселилась в другом городе и оформила статус ВПЛ. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году семья осталась жить по тому же адресу и повторно никуда не перемещалась.

В таком случае семья может не соответствовать ключевому условию, прописанному в постановлении № 390. Ведь документ отдельно указывает именно на перемещение или повторное перемещение, начиная с 1 января 2022 года. Таким образом, статус ВПЛ, полученный еще в 2014 году, автоматически не приравнивается к новому перемещению после начала полномасштабной войны.

Даже рождение ребенка после 2022 года не гарантирует получения денег

Отдельный нюанс касается детей, родившихся уже после 2022 года в семьях переселенцев. На первый взгляд может показаться, что если ребенок родился во время полномасштабной войны и получил справку ВПЛ, он должен иметь отдельное право на пособие. Однако из формулировок правительственного документа следует иной подход.

При определении права на возобновление выплат учитывается прежде всего перемещение семьи. Дата рождения ребенка не заменяет базового требования о переезде семьи. Иными словами, рождение ребенка после 2022 года не считается новым перемещением семьи.

Например, если родители имеют статус ВПЛ с 2014 года, после 1 января 2022 года не переезжали, а в 2023 или 2024 году в семье родился ребенок, сам факт его рождения и оформление справки ВПЛ не дают права на выплату именно по механизму, определенному пунктом 13-2 Порядка. Основным условием остается дата перемещения семьи, а не дата рождения ребенка.

Каким семьям могут возобновить выплату пособия

Для назначения выплат семья должна соответствовать установленным правительством критериям. В частности, речь идет о семьях, которые переместились или повторно переместились с 1 января 2022 года с территорий боевых действий или временно оккупированных Россией территорий. Другое основание — уничтожение или повреждение жилья до состояния, когда оно стало непригодным для проживания.

Кроме того, учитывается материальное положение семьи. Предельный доход в 2026 году не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, на одного человека. Речь идет о 10 380 гривен.

То есть при рассмотрении заявления оценивается сразу несколько обстоятельств: история перемещения семьи, территория, с которой она выехала, состояние жилья и уровень доходов. Если базовые требования не выполнены, Пенсионный фонд может отказать в назначении помощи.

Для детей разного возраста действуют отдельные правила

Постановление также дифференцирует условия в зависимости от возраста ребенка. Для детей в возрасте до шести лет пособие может назначаться независимо от статуса населенного пункта, где в настоящее время проживает семья, и особенностей обучения. Для детей с особыми образовательными потребностями соответствующие возрастные ограничения могут быть выше — до семи-восьми лет.

Другие требования предусмотрены для детей в возрасте от шести до 18 лет. Пособие может назначаться, если семья фактически проживает на территории активных или возможных боевых действий, для которой не определена дата завершения боевых действий.

Если же семья проживает в относительно безопасном населенном пункте, значение имеет обучение ребенка. Он должен получать образование в очной форме или сочетать очное и дистанционное обучение по месту фактического проживания. Таким образом, для школьников право на пособие может зависеть не только от статуса ВПЛ и доходов семьи, но и от места проживания и формата обучения.

Ключевая особенность нового механизма заключается в том, что право на помощь определяется не исключительно на основании документов конкретного ребенка. Фактически государство анализирует обстоятельства всей семьи. Если она не перемещалась или повторно не перемещалась в период, определенный постановлением, оформление справки ВПЛ ребенку не обязательно изменит ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, имеющие право на разовую денежную помощь ко Дню Независимости, в 2026 году получат от 450 до 3100 грн в зависимости от своего статуса. Для большинства получателей выплата произойдет автоматически, однако части граждан придется самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

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