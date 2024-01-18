Тысячи гривен помощи: как украинцам оформить выплаты от ЮНИСЕФ и ООН

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить финансовую помощь от ООН и ЮНИСЕФ. Граждане имеют возможность получить выплату в размере 2220 грн.

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Чтобы подать заявку, необходимо обратиться в пункты регистрации. Адреса и график работы пунктов можно найти по ссылке.

Финансовую помощь могут получить уязвимые категории ВПЛ, а именно люди, которые пострадали от военных действий и вернулись на свое постоянное место жительства в определенные регионы Украины.

Заявку рассмотрят, и если человек отвечает критериям, заявитель получит на свою карточку выплату 2220 грн (на одного человека). Деньги будут выплачиваться ежемесячно в течение трех месяцев.

Кто может получить помощь от ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ располагает программой денежной помощи. Она направлена на поддержку многодетных украинских семей, пострадавших от войны.

Размер пособия составляет 2200 грн ежемесячно, но не более чем на пять человек. Чтобы получить выплаты, нужно заполнить анкету на сайте, следуя инструкциям.

OBOZ.UA писал ранее о том, что Министерство социальной политики не планирует продолжать выплаты для проживания всем ВПЛ, получающим помощь сейчас. Уже с 1 февраля 2024 года помощь будет получать лишь отдельная категория украинцев. Речь идет о тех, кто не может отдать детей в сады и школы и поэтому не имеет возможности работать.

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