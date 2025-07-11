"Цифры шокируют": Гетманцев показал самые высокие пенсии в Украине

Пока украинские пенсионеры получают от государства в среднем около 5,8 тыс. грн, существует отдельная каста "спецпенсионеров", выплаты которым могут быть в 40-65 раз выше. Чтобы начать исправлять такую несправедливость, нужно принять законопроект об отмене спецпенсий прокуроров.

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Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что информацию ему предоставили в Пенсионном фонде Украины в ответ на его запрос.

"Цифры шокируют. Прежде всего потому, что их никак нельзя сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев, теми пенсиями, о которых вы мне пишете", – подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что система начисления пенсий должна быть справедливой. Зато в топ-20 самые большие пенсии по разным категориям спецпенсионеров выглядят так:

судьи – 390 тыс. грн составляет самая большая пенсия , а наименьшей в топ-20 является ежемесячная выплата в 320 тыс. грн;

, а наименьшей в топ-20 является ежемесячная выплата в 320 тыс. грн; прокуроры – 219 тыс. грн и 119 тыс. грн соответственно;

и 119 тыс. грн соответственно; народные депутаты – только один получает 245,9 тыс. грн, а остальные – от 21,8 до 59,8 тыс. грн.

"Не думаю, что здесь нужно много комментировать от себя, выводы очевидны. Бесспорно, пенсии должны быть достойными. Но не для избранных – для всех украинцев, которые всю свою жизнь честно работали", – отмечает Гетманцев.

В то же время нардеп напомнил, что у шахтеров максимальная пенсия составляет 29 тыс. грн. Чтобы сделать шаг навстречу преодолению такого разрыва, Даниил Гетманцев призывает принять законопроект об отмене спецпенсий прокуроров – сейчас он ждет рассмотрения во втором чтении.

"Это будет первый шаг к восстановлению справедливости в нашей стране. Первый, однако он однозначно не может быть единственным", – резюмировал политик.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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