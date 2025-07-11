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"Цифры шокируют": Гетманцев показал самые высокие пенсии в Украине

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
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Иллюстрация - пожилая пара сидит на скамейке

Пока украинские пенсионеры получают от государства в среднем около 5,8 тыс. грн, существует отдельная каста "спецпенсионеров", выплаты которым могут быть в 40-65 раз выше. Чтобы начать исправлять такую несправедливость, нужно принять законопроект об отмене спецпенсий прокуроров.

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Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что информацию ему предоставили в Пенсионном фонде Украины в ответ на его запрос.

"Цифры шокируют. Прежде всего потому, что их никак нельзя сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев, теми пенсиями, о которых вы мне пишете", – подчеркнул Гетманцев.

Средние пенсии для разных категорий пенсионеров в Украине

Он добавил, что система начисления пенсий должна быть справедливой. Зато в топ-20 самые большие пенсии по разным категориям спецпенсионеров выглядят так:

  • судьи – 390 тыс. грн составляет самая большая пенсия, а наименьшей в топ-20 является ежемесячная выплата в 320 тыс. грн;
  • прокуроры – 219 тыс. грн и 119 тыс. грн соответственно;
  • народные депутаты – только один получает 245,9 тыс. грн, а остальные – от 21,8 до 59,8 тыс. грн.
Самые высокие спецпенсии судей
Самые высокие спецпенсии прокуроров
Самые высокие спецпенсии нардепов

"Не думаю, что здесь нужно много комментировать от себя, выводы очевидны. Бесспорно, пенсии должны быть достойными. Но не для избранных – для всех украинцев, которые всю свою жизнь честно работали", – отмечает Гетманцев.

В то же время нардеп напомнил, что у шахтеров максимальная пенсия составляет 29 тыс. грн. Чтобы сделать шаг навстречу преодолению такого разрыва, Даниил Гетманцев призывает принять законопроект об отмене спецпенсий прокуроров – сейчас он ждет рассмотрения во втором чтении.

"Это будет первый шаг к восстановлению справедливости в нашей стране. Первый, однако он однозначно не может быть единственным", – резюмировал политик.

Гетманцев раскрыл самые большие пенсии в Украине

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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