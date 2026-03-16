Цены выросли: сколько денег украинцы могут получить за старые золотые цепочки и сережки

Стоимость грамма золотого лома (в т.ч., сломанных украшений, старых сережек, цепочек и т.д.) зависит от пробы металла. Самая дорогая – проба 999,9, грамм изделия из которой, по данным НБУ (на 13 марта), стоила 7210,97 грн. Самая дешевая – проба 333, грамм которой оценивается в 2401,49 грн. При этом по сравнению с 27 февраля цены выросли: 999-я проба подорожала на 157,28 грн, а 333-я – на 52,37 грн.

Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: лом изделий, изготовленных одновременно из золота и серебра (с содержанием последнего до 70%) стоит 2245,12 грн за 1 грамм (+49,21 грн).

Кроме того, рассказали в регуляторе, стоимость б/у зубных протезов, содержащих золото 900/750 проб, формируется из цены 5841,47 грн/грамм. Что сразу на 127,41 грн выше, чем полмесяца назад. Такая же цена установлена для элементов съемных протезов из сплава ЗлПлСрМ (золота, платины, серебра и других металлов) 750-90-80 проб.

Стоимость же лома в виде предметов религиозного культа (к примеру, крестиков) определяется их пробой. Такое же правило действует для:

медалей;

монет;

жетонов и т.п.

В целом же золотым ломом принято называть любые изделия или фрагменты из золота, которые утратили первоначальный внешний вид, функциональность или товарную привлекательность. Такие предметы больше не рассматриваются как готовые ювелирные изделия и реализуются не как украшения, а как сырьн для последующей переработки и переплавки. К такой категории, в частности, относятся:

украшения, которые получили механические повреждения или заметно деформированы;

сильно изношенные цепочки, серьги, кольца и другие изделия устаревших коллекций;

стоматологические сплавы с содержанием золота;

технические компоненты, детали и элементы оборудования, в составе которых присутствуют драгоценные металлы.

Основным фактором, определяющим стоимость такого материала, выступает проба золота. Именно этот показатель отражает фактическое содержание чистого драгоценного металла в сплаве и служит базой для расчёта цены. Соответственно, чем выше проба, тем больше доля золота и тем выше может быть итоговая сумма выплаты при сдаче лома.

Кроме того, при оценке принимается во внимание наличие дополнительных элементов – вставок, драгоценных и полудрагоценных камней, а также других примесей. Поскольку перед переплавкой подобные компоненты в любом случае извлекаются, их присутствие обычно не увеличивает стоимость лома. Более того, иногда оно может даже снижать цену, так как требует дополнительных технологических операций при переработке.

Именно поэтому перед продажей золотого лома рекомендуется заранее уточнить у покупателя принципы оценки, формулу расчета и возможные удержания. Понимание этих параметров позволит заранее оценить, из каких факторов будет сформирована окончательная сумма выплаты.

