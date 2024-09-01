Цены на сельскохозяйственные земли в Украине продолжают расти: сколько стоит и от чего зависит стоимость

Стоимость сельскохозяйственной земли в Украине в 2024 году продолжает расти, достигая в среднем 51 248 гривен за гектар, с вариациями в зависимости от региона и других факторов. Цена земли значительно зависит от расположения, наличия инфраструктуры, плодородия почв и спроса на рынке.

Видео дня

Об этом пишет Агро24. В Украине с июля 2021 г. функционирует свободный рынок сельскохозяйственной земли, что предоставляет гражданам возможность продавать и покупать земельные участки.

Стоимость земли в Украине может существенно колебаться в зависимости от разных факторов. Основным из них является назначение земельного участка. В Украине выделяют несколько основных типов земель:

сельскохозяйственные земли: эти участки используются для аграрной деятельности, такой как выращивание растений или животноводство. Стоимость сельскохозяйственных земель колеблется от 1000 до 10 000 долларов за сотку, в зависимости от месторасположения, плодородия почвы и других факторов;

Земли промышленного назначения: предназначены для размещения промышленных объектов. Цены на такие участки могут варьироваться от 10 000 до 100 000 долларов и более сотни, в зависимости от расположения, наличия коммуникаций и потенциала для развития промышленности в регионе;

предназначены для размещения промышленных объектов. Цены на такие участки могут варьироваться и более сотни, в зависимости от расположения, наличия коммуникаций и потенциала для развития промышленности в регионе; другие виды земель: к ним относятся лесные, водные, особенно охраняемые территории и другие. Стоимость таких участков может сильно отличаться и зависит от их особенностей и ограничений, установленных законодательством;

к ним относятся лесные, водные, особенно охраняемые территории и другие. Стоимость таких участков может сильно отличаться и зависит от их особенностей и ограничений, установленных законодательством; Земли под застройку: предназначены для строительства жилых или коммерческих объектов. Стоимость этих участков варьируется от 5000 до 50 000 долларов за сотку и более, в зависимости от расположения и близости города или развитой инфраструктуры, такой как дороги, школы, магазины и т.д.

Средняя цена за гектар земли в Украине составляет около 51 248 гривен, с вариациями от 29 830 до 136 730 гривен в зависимости от региона. Участки, расположенные ближе к городам или регионам с развитой инфраструктурой, могут стоить значительно дороже. Также стоимость может значительно отличаться в зависимости от назначения земли: сельскохозяйственные, промышленные или участки под застройку имеют разный ценовой диапазон.

Кроме расположения и наличия инфраструктуры, важную роль в определении стоимости земли играет ее плодородие. Высокое плодородие почв значительно повышает стоимость участка, особенно для аграрного сектора. В условиях активного развития рынка недвижимости и роста спроса цены на землю в Украине могут варьироваться значительно, и точную стоимость конкретного участка можно определить только с учетом всех этих факторов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине земельный налог является обязательным платежом для владельцев земельных угодий, ставка которого зависит от типа участка и его денежной оценки. Проверить начисленную сумму налога можно через Электронный кабинет налогоплательщика, а в случае разногласий – обратиться в налоговые органы для перерасчета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!