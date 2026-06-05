Цены на популярный овощ в Украине резко упали: почему и сколько теперь стоит

В Украине из-за резкого увеличения предложения летних овощей тепличные огурцы за неделю подешевели в среднем на 17%. Цены в супермаркетах на овощ сейчас колеблются от 74 до 85 грн/кг. Несмотря на это, цены все еще выше, чем в прошлом году, а основное давление на рынок создает сезонный избыток продукции из южных регионов.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Аналитики связывают эту тенденцию с сезонным увеличением предложения овощей, которое традиционно происходит в летний период, когда на рынок активно выходят хозяйства из открытого грунта и летних теплиц.

По состоянию на начало июня 2026 года украинские тепличные хозяйства продают огурцы в пределах 35-65 грн/кг (оптовые цены), что в среднем это на 17% дешевле, чем неделю назад.

Несмотря на снижение, цены остаются нестабильными и зависят от региона поставки, качества продукции и объемов сбора. Основным фактором падения цен эксперты называют сезонное увеличение предложения. Наибольшее влияние имеет активный сбор огурцов в летних теплицах, выход на рынок хозяйств южных регионов и общее увеличение объемов продукции внутри страны.

Особенно ощутимо на рынок влияют тепличные хозяйства юга Украины, где огурцы продаются значительно дешевле – примерно по 25 грн/кг. Именно это более низкое ценовое предложение создает давление на общий рынок и заставляет крупные комбинаты снижать отпускные цены.

Рынок овощей в Украине традиционно является сезонным. В теплое время года предложение резко возрастает, поскольку увеличивается количество урожая из открытого грунта и уменьшаются затраты на выращивание в теплицах. В результате даже небольшое превышение предложения над спросом быстро приводит к падению цен.

Несмотря на текущее удешевление, ситуация на рынке не выглядит однозначно негативной для производителей. Аналитики отмечают, что нынешние цены все еще остаются выше, чем в тот же период 2025 года. В среднем тепличные огурцы сейчас дороже примерно на 17% в годовом измерении.

Эксперты ожидают, что в ближайшие недели цены на огурцы могут оставаться под давлением из-за дальнейшего роста предложения летних овощей и высокой конкуренции между производителями. Однако в случае уменьшения предложения или ухудшения погодных условий возможно краткосрочное повышение цен.

Цены на огурцы в супермаркетах

По данным портала"Минфина", по состоянию на 5 июня в розничных сетях огурцы продаются в пределах от 74,5 до 87,62 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

"АТБ" – 74,89 грн/кг;

"Сильпо" – 80,00 грн/кг;

"Varus" – 79,90 грн/кг;

"Novus" – 89,99 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине капуста нового урожая подешевела примерно на 22% за неделю и сейчас продается в супермаркетах по 7-18 грн/кг из-за резкого увеличения предложения. По сравнению с прошлым годом цены также ниже в среднем на 16%, и тенденция к удешевлению пока сохраняется.

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