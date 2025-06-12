Центробанки во всем мире массово скупают золото: какие причины

Золото впервые в истории обошло евро в резервах центральных банков мира, достигнув доли 20% на конец 2024 года. Отмечается, что это стало следствием геополитического напряжения, рекордных закупок со стороны стран, близких к Китаю и России, и желания уменьшить зависимость от западных валют.

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Об этом пишет Bloomberg. По данным Европейского центрального банка, доля золота в глобальных золотовалютных резервах достигла 20%, тогда как доля евро составила 16%.

Это исторический перелом, ведь впервые за более чем два десятилетия именно золото обошло ключевую резервную валюту Европы. Основной причиной такого роста стали масштабные закупки со стороны суверенных учреждений, которые за последние три года стабильно покупали более 1000 тонн золота ежегодно. Такая интенсивность закупок вдвое превышает средние темпы до 2022 года и возвращает уровень резервов к показателям, которые в последний раз фиксировались в конце 1970-х годов.

Особенно активными были страны, геополитически тяготеющие к Китаю и России - речь идет о сознательном снижении зависимости от западной финансовой системы. Спрос на золото резко вырос после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Замораживание валютных резервов РФ, которые хранились в валютах стран G7, стало сигналом для многих государств, что доверие к "традиционным" валютам больше не безусловно.

Центральные банки стран, которые опасаются повторения подобных сценариев, начали укреплять свои резервы золотом - активом, не подпадающим под санкции и не зависящим от политических решений конкретных правительств. Еще один неожиданный фактор - разрушение традиционной корреляции между стоимостью золота и уровнем процентных ставок.

Исторически считалось, что рост ставок уменьшает привлекательность золота, поскольку оно не приносит дохода. Но после 2022 года эта логика больше не работает, центробанки скупают золото вопреки росту ставок, ведь оно выполняет роль страховки от геополитических рисков, инфляции и возможной потери ликвидности активов.

Цены на золото тоже бьют рекорды, с конца 2022 года они фактически удвоились. На фоне этого даже доллар США, хоть и сохраняет лидерство, продолжил постепенное снижение - его доля опустилась до 46%.

Таким образом, мир входит в новую финансовую эпоху. Золото, которое десятилетиями считалось "антикварным" активом по сравнению с современными валютами, снова становится ключевым игроком в глобальных резервных портфелях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, китайские археологи обнаружили на территории страны одно из крупнейших месторождений золота в новейшей истории. Речь идет о более 1000 тонн драгоценного металла - его совокупная оценка достигает 600 млрд юаней (около 78 млрд евро). Но удивляет оно не только своими размерами, но и чистотой жилы.

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