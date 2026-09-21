Цена на популярный в Украине продукт растет быстрее инфляции: сколько стоит килограмм

Средняя цена на сало в Украине за год выросла на 14,6% – с 185,03 до 212,05 грн за килограмм, тогда как общая годовая инфляция в августе составила 8,1%. При этом в отдельных регионах средняя стоимость уже превышает 260 грн/кг, а домашнее сало в торговых сетях по состоянию на 21 сентября продается примерно по 259-359 грн за килограмм.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики и мониторинга OBOZ.UA цен в крупных торговых сетях. Средняя цена килограмма сала в августе достигла 212,05 грн. В июле этот показатель составлял 210,92 грн, поэтому всего за месяц продукт подорожал примерно на 1,13 грн, или 0,5%.

На первый взгляд, месячное изменение незначительно, однако годовая динамика гораздо более показательна. В августе 2025 года средняя цена составляла 185,03 грн за килограмм. С тех пор она выросла на 27,02 грн, или 14,6%.

Для сравнения: общая потребительская инфляция в Украине в августе 2026 года составила 8,1% в годовом исчислении. Таким образом, сало за год дорожало примерно в 1,8 раза быстрее, чем потребительские товары и услуги в целом.

Интересно и то, что в августе продукты питания и безалкогольные напитки в целом подешевели на 1,3% по сравнению с июлем. Особенно заметно упали цены на сезонную продукцию: овощи подешевели на 18,3%, а фрукты – на 12%. Сало, напротив, продемонстрировало противоположную динамику и несколько подорожало.

Как менялась цена в течение 2026 года

Несмотря на значительное подорожание в годовом исчислении, в течение самого 2026 года резких скачков средней цены не наблюдалось. Показатель в основном колебался в пределах примерно 210-217 грн за килограмм. В январе средняя стоимость составляла 216,43 грн/кг, а уже в феврале снизилась до 214,81 грн.

В марте цена снова пошла вверх и достигла 216,86 грн за килограмм. После этого началось постепенное подешевение. В апреле сало стоило в среднем 215,54 грн/кг, в мае – 215,08 грн, а в июне – уже 212,11 грн.

Самого низкого показателя за последние месяцы цена достигла в июле – 210,92 грн за килограмм. В августе тенденция изменилась, и средняя стоимость вновь выросла до 212,05 грн. То есть нынешний показатель по-прежнему ниже, чем весной 2026 года. Основное подорожание становится заметным именно при сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В Киевской области цена превысила 264 грн

Средняя стоимость сала сильно различается в зависимости от региона. Разница между самой дорогой и самой дешёвой областями превышает 100 грн за килограмм. Самым дорогим сало в августе было в Киевской области, где его средняя цена составляла 264,65 грн за килограмм.

Почти столько же платили жители Черниговской области – 261,78 грн/кг. В Киеве средний показатель составлял 255,19 грн. Отметку в 230 грн также превысили Запорожская и Черкасская области. В Запорожской области килограмм стоил в среднем 232,34 грн, в Черкасской – 230,71 грн.

Немного дешевле этот продукт был в Черновицкой области – 227,12 грн за килограмм. Таким образом, даже между регионами с относительно высокими ценами разница может составлять десятки гривен.

Где сало дешевле всего

Совершенно иная ситуация наблюдается в части западных и центральных областей. Самую низкую среднюю цену в августе зафиксировали в Тернопольской области – 155,68 грн за килограмм, это примерно на 109 грн меньше, чем в Киевской области. Таким образом, разница между самым дорогим и самым дешёвым из приведённых регионов составляет около 70 % от цены в Тернопольской области.

В Хмельницкой области килограмм сала стоил в среднем 168,40 грн, в Николаевской – 174,95 грн, а в Полтавской – 178,45 грн. Региональные различия могут зависеть от структуры местного производства и предложения, логистики, формата торговли и ассортимента товаров, которые попадают в статистическое наблюдение.

Сколько стоит сало в супермаркетах

Средний показатель Госстата не означает, что именно за 212 грн сало можно найти в любом магазине. Реальная цена конкретного товара зависит от его вида, производителя и торговой сети. По данным мониторинга цен OBOZ.UA по состоянию на 21 сентября, средняя стоимость домашнего сала в крупных магазинах составляла около 309 грн за килограмм. В частности:

"Megamarket" – 259 грн/кг;

АТБ – 198,90 грн/кг;

"Varus" – 749,90 грн/кг.

Почему средняя цена отличается от цен в магазинах

Показатели Госстата и актуальные ценники конкретных супермаркетов не стоит напрямую отождествлять. Статистические данные характеризуют среднюю цену за соответствующий месяц, тогда как мониторинг магазинов показывает стоимость конкретных видов продукции в определенных сетях на конкретную дату.

Кроме того, сало может существенно различаться по виду, качеству, способу обработки и производителю. Домашнее, охлажденное или соленое сало может продаваться по разным ценам даже в одном магазине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине отпускные цены на репчатый лук снизились до 12–18 грн за килограмм, что примерно на 10% дешевле, чем неделей ранее, из-за увеличения предложения после начала сбора поздних сортов. В то же время лук остается примерно на 35% дороже, чем в прошлом году, а урожай качественной продукции для длительного хранения в этом сезоне существенно сократился.

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