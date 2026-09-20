В Украине резко подешевел популярный овощ: сколько теперь придется заплатить за килограмм

В Украине отпускные цены на репчатый лук снизились до 12–18 грн за килограмм, что примерно на 10 % дешевле, чем неделей ранее, из-за увеличения предложения после начала уборки поздних сортов. В то же время лук остается примерно на 35% дороже, чем в прошлом году, а урожай качественной продукции для длительного хранения в этом сезоне существенно сократился из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время цены в супермаркетах колеблются от 14 до 20 грн/кг.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики Eastfruit. Таким образом, после периода относительно высоких цен на этот овощ на рынке сформировалась тенденция к снижению цен.

Почему лук подешевел

Основной причиной нынешнего снижения цен стало увеличение объемов продукции, поступающей на украинский рынок. Фермерские хозяйства начали убирать поздние сорта репчатого лука, поэтому предложение этого овоща заметно выросло.

Когда на рынке одновременно появляется больше продукции, производители вынуждены корректировать отпускные цены, особенно если речь идет о товаре, который необходимо быстро реализовать. Именно такая ситуация сейчас наблюдается с частью лука нового урожая.

Аналитики отмечают, что фермеры в настоящее время преимущественно продают продукцию, которая из-за определенных качественных характеристик не подходит для длительного хранения. То есть такой лук пытаются реализовать непосредственно после сбора, не заготовляя его на зиму.

Почему лук все равно дороже, чем в прошлом году

Несмотря на нынешнее подешевение, ситуация на рынке остается не такой простой. По данным EastFruit, средняя цена репчатого лука в Украине сейчас примерно на 35% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

То есть нынешнее снижение стоимости является скорее коррекцией после высоких цен, а не свидетельством того, что лук стал дешевле в годовом исчислении. На ситуацию повлияли и особенности урожая этого года. Участники рынка сообщают о существенном сокращении объемов качественного лука, который может без проблем храниться в течение длительного периода.

Одной из причин называют неблагоприятные погодные условия. Они сказались на качестве части урожая и, соответственно, на количестве продукции, которую можно отправить на длительное хранение.

Если предложение этого овоща будет и дальше увеличиваться, это может оказывать дополнительное давление на отпускные цены. В то же время ограниченное количество качественного лука для длительного хранения является фактором, не позволяющим делать вывод о гарантированном длительном снижении цен на продукт.

Цены на лук

Собственный анализ цен на лук от OBOZ.UA показал, что по состоянию на 20 сентября его оптовая стоимость варьируется от 10 до 14 грн/кг. В частности, овощ можно купить на таких популярных украинских рынках:

"Столичный" (Киев) – 14 грн/кг;

"Шувар" (Львов) – 12 грн/кг;

"Початок" (Лиски, Одесская обл.) – 10–14 грн/кг.

В то же время цены в супермаркетах традиционно выше. В крупнейших розничных торговых сетях его продают в среднем по 16,49–20 грн/кг. В частности:

"Фора" – 17,90 грн/кг;

АТБ – 19,59 грн/кг;

"Varus" — 17,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, осенняя закупка овощей на зиму – традиционный осенний "ритуал" для большинства украинских семей. В этом году необходимый запас лука для семьи из четырёх человек может обойтись примерно в 800 грн. Сейчас же его цена в крупнейших сетях супермаркетов составляет 16,49–20 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!