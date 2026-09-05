Требования для выхода на пенсию изменились: число "поздних" пенсионеров увеличилось почти в 20 раз

В Украине количество тех, кто работает до 65 лет, увеличилось в 20 раз. Это стало результатом ужесточения требований к стажу для выхода на пенсию в установленный срок (в 60 лет), а также общей тенденции к сокращению средней продолжительности стажа украинцев.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. За четыре года количество "поздних" (в возрасте от 65 лет) пенсионеров выросло почти в 20 раз. Так, если в 2022 году из числа новых пенсионеров всего 971 человек вышел на пенсию в 65 лет (при том что ежегодно пенсию назначают примерно 430 тыс. человек, а в 2022 году норматив по стажу составлял 29 лет), то в 2023 году таких украинцев было уже чуть больше 5 тыс. человек. В 2024 году – 8,9 тыс., а в прошлом году – уже 18,6 тыс. В целом , вероятно, уже в этом году около 5% всех новых пенсионеров будут в возрасте от 65 лет.

В 2017 году в Минсоци рассчитывали, что с 2028 года в 65 лет на пенсию будут выходить около 5% украинцев, а в 63 года – ещё 40%. Хотя, как оказалось, такая статистика была слишком оптимистичной. Уже сейчас очевидно, что большинство украинцев через несколько лет не сможет вовремя выйти на заслуженный отдых. Об этом, в частности, свидетельствуют и данные о среднем стаже.

Так, если в 2022 году в среднем украинцы успевали накопить 35 лет и 4 месяца стажа (этого достаточно, чтобы выполнить самую жесткую норму), то сейчас средний стаж сократился на 2 года. Украинец, выходящий на пенсию в 2026 году, в среднем имеет 33 года и 4 месяца стажа.

И уже в следующем году среднего стажа не хватит для своевременного выхода на пенсию. С каждым годом средняя продолжительность стажа снижается. Это связано, в частности, с введением с 2004 года электронного учета стажа. Если, например, в 90-х годах мог засчитываться стаж за период, когда человек фактически не работал, не получал зарплату, но был оформлен на предприятии, то с 2004 года учитываются только те месяцы, за которые были уплачены взносы с зарплаты.

Кроме того, в стаж перенесли/перестали учитывать, например, период обучения в вузах или учреждениях профессионально-технического образования.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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