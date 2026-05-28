Только год службы будет формировать право на пенсию: военным хотят переписать правила выплат

В Украине хотят кардинально изменить систему спецпенсий для военных – даже один год службы может давать право на профессиональную накопительную пенсию. Также планируется увеличение доплат для участников боевых действий и постепенный перевод системы с бюджетного финансирования на персональные пенсионные накопления.

Об этом рассказал Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в интервью АрмияInform. Сегодня право на специальную военную пенсию преимущественно имеют кадровые военные, которые накопили не менее 25 лет выслуги.

В то же время многие украинцы, которые до войны работали в гражданских профессиях, после мобилизации несколько лет воевали на фронте, но из-за недостаточного стажа могут вообще не получить права на спецпенсию.

В Минсоцполитики признают, что действующая система не учитывает вклад мобилизованных военных, которые рисковали жизнью во время боевых действий, но формально не имеют достаточной выслуги лет. "Сегодня военный, который прошел фронт и отслужил 2-3 года, может вообще не иметь права на пенсию за выслугу, потому что закон требует минимум 25 лет службы", – пояснил министр.

По замыслу, профессиональная пенсия будет работать по накопительному принципу. Работодатель или государство будут осуществлять дополнительные взносы на персональный пенсионный счет человека, а накопленные средства будут оставаться за ним даже после смены профессии.

В министерстве отмечают, что это должно устранить главную проблему нынешней системы, когда человек может потерять право на спецпенсию буквально через несколько месяцев недостатка стажа . Например, если сейчас для получения специальной пенсии необходимо иметь 25 лет службы, то человек с 24 годами фактически теряет право на специальные выплаты.

В новой модели такого не будет – каждый год службы будет формировать отдельную часть пенсионных накоплений. Реформа прежде всего касается военнослужащих, мобилизованных граждан и представителей профессий, где предусмотрены дополнительные пенсионные взносы из-за сложных или опасных условий труда.

В Минсоцполитики считают, что такая система позволит уравнять подходы для кадровых военных и тех, кто пришел в армию после начала войны. Также новая модель должна сделать пенсионное обеспечение более прогнозируемым и финансово устойчивым в будущем.

Отдельно в ведомстве рассматривают возможность увеличения доплат для участников боевых действий. Сейчас доплата УБД к пенсии остается сравнительно небольшой, и в правительстве признают, что она не соответствует реальному уровню нагрузки и рисков, которые несут военные.

По словам Улютина, доплата должна быть привязана именно к боевому стажу и фактическому участию человека в боевых действиях. Правительство уверяет, что люди, которые уже получают специальные пенсии, не потеряют своих выплат после запуска реформы. Для них продолжат действовать старые правила начисления.

Кроме того, для тех, кто уже имеет более половины необходимого стажа по нынешней системе, также предусмотрят возможность выхода на пенсию по старым условиям. Переходный период может длиться примерно 12-13 лет.

В Минсоцполитики объясняют, что такой длительный переход нужен для того, чтобы избежать резкой нагрузки на бюджет и одновременно дать людям возможность адаптироваться к новым правилам. Законопроект о реформе специальных пенсий сейчас находится на финальном этапе подготовки. По словам Улютина, старт пенсионной реформы могут дать уже в этом году.

