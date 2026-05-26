Украинским пенсионерам могут прекратить выплаты: что надо обязательно сделать

Со следующего года ряду украинских пенсионеров могут прекратить начисление выплат от государства. Чтобы этого избежать, они должны до конца 2026-го пройти идентификацию повторно – даже если в прошлом году уже делали это.

Как предупредили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), это надо сделать до 31 декабря. Там объяснили, что основанием для требования о повторной идентификации является статья 47-1 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кого это касается

Жители временно оккупированных территорий.

Пенсионеры за рубежом – те, кто в течение года находился за пределами Украины более 183 дней, или оформил временную защиту или статус беженца, но не получил документов на постоянное проживание в другой стране.

Как пройти идентификацию

ПФУ предлагает несколько способов – можно выбрать самый удобный. Некоторые из них позволяют сделать это за 10-15 минут.

Онлайн через личный кабинет

Зайдите на Вебпортал электронных услуг ПФУ или в мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины".

Авторизуйтесь через КЭП, Дія.Підпис или ID.GOV.UA.

Перейдите в раздел "Дистанционное информирование" / "Мои сообщения".

Заполните электронную форму и подтвердите личность.

Видеоидентификация

Подайте заявку на видеозвонок на странице ПФУ.

Заполните анкету с личными данными, контактным номером и удобным способом связи (Skype, Google Meet, Viber и т.д.).

Дождитесь звонка от работника ПФУ в назначенное время.

Лично. Подтвердить личность через дипломатическое учреждение Украины за рубежом с последующей отправкой документов в Пенсионный фонд.

Как проверить свой статус

Узнать дату последней идентификации и текущий статус можно в разделе "Моя идентификация" в личном кабинете на портале ПФУ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине постепенно повышают требования для выхода на пенсию. Если в этом году нужно иметь не менее 33 лет стажа, то в следующем – уже 34 года. Даже это требование, вероятно, будет не посильным для большинства украинцев, тогда как с 2028-го "норма" стажа вырастет до 35 лет.

