Украинским пенсионерам могут прекратить выплаты: что надо обязательно сделать
Со следующего года ряду украинских пенсионеров могут прекратить начисление выплат от государства. Чтобы этого избежать, они должны до конца 2026-го пройти идентификацию повторно – даже если в прошлом году уже делали это.
Как предупредили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), это надо сделать до 31 декабря. Там объяснили, что основанием для требования о повторной идентификации является статья 47-1 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Кого это касается
- Жители временно оккупированных территорий.
- Пенсионеры за рубежом – те, кто в течение года находился за пределами Украины более 183 дней, или оформил временную защиту или статус беженца, но не получил документов на постоянное проживание в другой стране.
Как пройти идентификацию
ПФУ предлагает несколько способов – можно выбрать самый удобный. Некоторые из них позволяют сделать это за 10-15 минут.
Онлайн через личный кабинет
- Зайдите на Вебпортал электронных услуг ПФУ или в мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины".
- Авторизуйтесь через КЭП, Дія.Підпис или ID.GOV.UA.
- Перейдите в раздел "Дистанционное информирование" / "Мои сообщения".
- Заполните электронную форму и подтвердите личность.
Видеоидентификация
- Подайте заявку на видеозвонок на странице ПФУ.
- Заполните анкету с личными данными, контактным номером и удобным способом связи (Skype, Google Meet, Viber и т.д.).
- Дождитесь звонка от работника ПФУ в назначенное время.
Лично. Подтвердить личность через дипломатическое учреждение Украины за рубежом с последующей отправкой документов в Пенсионный фонд.
Как проверить свой статус
Узнать дату последней идентификации и текущий статус можно в разделе "Моя идентификация" в личном кабинете на портале ПФУ.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине постепенно повышают требования для выхода на пенсию. Если в этом году нужно иметь не менее 33 лет стажа, то в следующем – уже 34 года. Даже это требование, вероятно, будет не посильным для большинства украинцев, тогда как с 2028-го "норма" стажа вырастет до 35 лет.
