Точный размер будущей пенсии каждый может узнать уже сейчас: почему она будет небольшой и где посмотреть

Украинцы могут заранее узнать размер своей будущей пенсии. Для этого надо пройти идентификацию на портале ПФУ. Действующая формула расчета позволяет получать коэффициент замещения (то есть процент от действующего заработка) на уровне менее 30%.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Любой украинец может проверить, платит ли работодатель за него взносы и на какую пенсию он может рассчитывать . Для этого надо пройти идентификацию на портале ПФУ (например, с помощью своего банка), далее в "пенсионном калькуляторе" можно увидеть, какая пенсия могла бы быть, если бы вы с такими же показателями зарплаты имели бы полный стаж и достигли пенсионного возраста.

Формула расчета пенсии, которая применяется ПФУ, приводит к значительному урезанию выплат. Речь идет о такой формуле:

средняя зарплата за три предыдущих года × ваш стаж в годах × соотношение вашей зарплаты к средней × 1%

Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года достигает 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считают размер пенсии. Разберем несколько примеров. Допустим, вы всю жизнь работаете на минимальную зарплату, однако к своему 60-летию успели приобрести полный стаж (35 лет). Минимальная зарплата составляет 8000 грн, это 41,17% средней. Допустим, что такое соотношение между минимальной и средней зарплатой сохранялось на протяжении всех 35 лет. В таком случае пенсию посчитают так:

15 057,09 × 41,17% × 35 × 1% = 2169,6 грн.

Эта сумма – меньше минимальной пенсии. Поэтому Пенсионный фонд будет платить такому пенсионеру 2361 грн (установленная законом минимальная пенсия на 2025 год).

Допустим, что за все время вашей карьеры ваша зарплата была на 10% выше средней. В таком случае, соотношение вашей зарплаты к средней по стране составит 1,1. А формула расчета пенсии будет выглядеть вот так:

15 057,09 * 1,1 * 35 * 1% = 5 796,9 грн.

Изменить формулу расчета пенсий легко, однако для этого нужен финансовый ресурс. Сейчас в Украине работает солидарная пенсионная система, то есть пенсии действующим пенсионерам платятся за счет зарплат работающим. Пока в Украине не будут расти белые зарплаты, увеличиваться количество рабочих, рассчитывать на значительный рост пенсий не стоит.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине средняя зарплата за год, с августа 2024-го до августа 2025-го, выросла с 21 000 до 25 000 грн. При этом с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн. Так, рост зарплаты за год составил 19%. Это больше уровня инфляции. Однако также стоит отметить, что эта статистика учитывает не все зарплаты в стране, а только те, сведения о которых содержатся в данных кадрового портала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!