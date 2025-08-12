Тариф на газ в Украине с 1 сентября: сколько будет стоить кубометр

Тариф на газ в Украине с 1 сентября для большинства потребителей (98% населения) составит 7,96 грн за кубометр. Цена не изменится по сравнению с августом, ближайший пересмотр тарифа ожидается в конце мая 2026-го.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Цена установлена "Нафтогазом" до конца апреля 2026-го. Как отмечает "Нафтогаз", решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время "Нафтогаз" призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая является частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании.

Кроме "Нафтогаз", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

Хватит ли газа?

В Украине запасы газа в июле достигли отметки в 9 млрд кубометров. Хранилища заполнены на 29,2%, и это рекордно низкий показатель. Объемы закачки газа остаются заметно выше, чем в прошлом году. Например, в конце лета 2021-го газовые хранилища были заполнены на 60%. Темпы импорта необходимо увеличить для того, чтобы потом не покупать голубое топливо зимой, когда цены значительно вырастут.

Прошлый отопительный сезон прошел в условиях исторически низких запасов. Бывшего главу "Нафтогаза" Алексея Чернышева и сейчас упрекают, что он не покупал газ летом прошлого года, и поэтому отопительный сезон был под угрозой срыва. Кроме того, пришлось потратить значительные средства на покупку энергоресурсов.

В этом году процесс закачки газа в хранилища заметно ускорился. Только в этом месяце "Нафтогаз" взял два кредита в государственных банках и все еще продолжает искать ресурс, чтобы купить больше газа летом. Отставание от графика, по оценкам Харченко, продолжается.

Dixi Group разработал несколько сценариев по ситуации с газом. Оптимистичный предусматривал увеличение темпов закачки до 32 млн куб. м/сутки с июня, восстановление суточной добычи государственными и частными компаниями до уровня 2024 года. При этом в июне, согласно данным Ехрго, среднесуточный объем закачки газа составил 44,7 млн куб. м. Процесс накопления газа в хранилищах действительно значительно ускорился, и это хорошая новость.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

