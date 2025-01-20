Сын нардепа Цимбалюка получил подозрение из-за закупки смартфонов на 19 млн грн, он входит в руководство ГП "Леса Украины", – активист

Начальник отдела закупок ГП "Леса Украины" Виталий Цымбалюк, который получил от Госбюро расследований (ГБР) подозрение в деле о закупке телефонов на почти 19 млн грн, является сыном нардепа от "Батькивщины" Михаила Цимбалюка. Который, по имеющимся данным, был покровителем Юлии Давыдовой – бывшей и.о. начальницы Государственной экологической инспекции в Закарпатской области.

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Об этом сообщил общественный активист и военнослужащий, член ГО "Защита и Справедливость" Александр Громов. "Виталий Цымбалюк, один из тех, кому ГБР 17.01.25 вручило подозрение, является сыном депутата Михаила Цымбалюка. По информации из наших источников, Михаил Цымбалюк давно был покровителем знаменитой Юлии Давыдовой", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: сам Виталий Цимбалюк долгое время "был неугодным" гендиректору "Леса Украины" Юрию Болоховцу. А потому "реально всеми темными закупками руководило другое лицо".

"Учитывая, что и Лицур (исполнительный директор предприятия Игорь Лицур) для Болоховца является отработанным материалом, не исключаем того, что таким образом, из-за следственных действий Болоховец избавляется от балласта, расчищая места для своих подельников", – сообщил Громов.

Напомним: по словам Громова, ранее ГБР вручило подозрения должностным лицам госпредприятия "Леса Украины" в деле о закупке телефонов на почти 19 млн грн. Официально об этом ГБР не сообщало.

В целом, отмечал Громов, подозрения были вручены трем должностным лицам предприятия. Это:

исполнительный директор Игорь Лицур;

начальник отдела закупок Виталий Цимбалюк;

начальник отдела информационных технологий.

Активист отмечает, что подозрения связаны с закупкой телефонов, объявленной предприятием в 2023 году. Тогда речь шла о приобретении 2500 телефонов на 18,9 млн грн. Соответственно за один телефон ГП было готово отдать 7,5 тыс. грн. Тогда на предприятие была зарегистрирована жалоба в Госаудитслужбу за "нарушение порядка определения предмета закупки, нарушение законодательства в части неправомерного избрания и применение процедуры закупки; необнародование или нарушение сроков обнародования информации о закупках".

ГП "Леса Украины", к слову, давали разъяснения по этой закупке. "Мы закупили телефоны из расчета, что в каждом лесничестве их будет 1-2 штуки. Это абсолютно бюджетные смартфоны, но с необходимым функционалом. Прошили в них платежные терминалы. И теперь любой человек сможет бесконтактно рассчитаться за продукцию прямо в лесничестве. Или сможет оплатить счет в банке... В ГП "Леса Украины" около 1500 тыс. лесничеств. Содержание одной кассы в месяц стоит предприятию около 30 тыс. гривен. Расходы на смартфон – около 160 грн... Инвестиция в смартфоны окупится достаточно быстро", – объясняли на госпредприятии.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году "Леса Украины" объявили тендер на массовую закупку автомобилей. Речь шла о покупке 31 авто за 52 млн грн.

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