Украинская госкомпания, "пачками" скупающая автомобили, покупает еще сразу 31 авто на десятки миллионов

Известная массовой скупкой автомобилей госкомпания "Леса Украины" объявила очередной такой тендер. Теперь она хочет купить 31 авто за 52 млн грн. При этом ранее компания выступила с заявлением, что топливо является одной из самых больших ее расходных статей – и объявила закупку электровелосипедов.

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Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил: только в 2024 году это госпредприятие потратило на автомобили почти 154,4 млн грн.

"Теперь еще будут "осваивать" миллионы на велосипедах. ... "Леса Украины" продолжают странные закупки легковых автомобилей. Буквально сегодня объявили очередной тендер на 31 автомобиль за 52 млн грн", – говорится в сообщении.

Зачем "Лесам Украины" электровелосипеды

Ранее же в "Лесах Украины" заявили, что топливо – одна из крупнейших статей расходов предприятия. А использование электровелосипедов для лесной охраны – "экономное и эффективное".

"Экономия. Стоимость 100 км пробега – 12 грн. На внедорожнике – более 500 грн. Высокая проходимость. По габаритам электровелосипед не сравнится ни с автомобилем, ни даже с мотоциклом. Сможет проехать по любым лесным тропам. Доступность: на порядок дешевле автомобильной техники. На два порядка экономнее в обслуживании", – рассказали там.

Впрочем, тогда в госпредприятии признали: электровелосипеды не заменят другую технику. Ведь их рассматривают только как "возможность в пожароопасный период сократить расходы на топливо и ресурс более дорогостоящей автомобильной техники".

Почему "Леса Украины" массово скупают автомобили

Ранее в самих "Лесах Украины" на запрос народного депутата Максима Хлапука о целесообразности подобных закупок ответили, что потребность в них вызвана войной. Там рассказали, что с начала военного положения и по состоянию на начало 2024 года:

775 автомобилей компании были переданы ВСУ;

152 авто были повреждены в результате боевых действий;

73 полностью потеряны.

"Лесники" покупали за госденьги дорогие авто

Руководит "Лесами Украины" Юрий Болоховец. Ранее он был главой Гослесагентства, и в это время государственные лесхозы тратили миллионы гривен на аксессуары, мебель и авто для своих руководителей.

К примеру, по информации издания "Открытый лес", на Закарпатье Брустурянское лесничество приобрело 2 внедорожника стоимостью 3 млн грн. И хотя автомобили этого класса в горной местности действительно необходимы работникам леса, на самом деле на них ездят занимающиеся кабинетной работой чиновники.

При этом на момент закупки у этого лесхоза уже было 6 машин, 4 из которых – повышенной проходимости. Тем не менее объясняли намерение покупки еще 2 джипов якобы необходимостью:

выполнения производственных функций;

охраны леса от пожаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Минздрав отменил тендеры, согласно которым планировалось потратить 14 млн грн на инженерно-консультационные услуги и технический надзор в рамках восстановления детской больницы "Охматдет". В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе было принято решение провести новый тендер на ремонтные работы в "Охматдете". При этом никаких договоров по результатам тендера, который объявил "Охматдет", подписано не было.

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