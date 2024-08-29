Супермаркеты обязали по-новому выдавать наличные деньги на кассах: что должны знать покупатели

Украинцам разрешили не брать в супермаркетах деньги, которые им выдают в рамках услуги "наличка на кассе", если они находятся в неликвидном состоянии. Такие купюры и монеты должны утилизироваться, а не попадать клиентам.

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С таким поручением выступили в Национальном банке Украины (НБУ). В финрегуляторе отметили, что средства, выдаваемые на кассах, не должны вызывать сомнения в их подлинности и платежности.

"Поручил субъектам хозяйствования при оказании услуги "наличные деньги на кассе" выдавать держателю платежной карты только пригодные к обращению платежные банкноты и монеты, не вызывающие сомнения в их подлинности и платежности. Изношенные банкноты не должны попадать к клиентам, а должны изыматься и сдаваться вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки", – сообщили в НБУ

Как нарушаются права покупателей в супермаркетах

К сожалению, не все украинцы знают свои права во время покупок. Да, сотрудники супермаркетов и магазинов не имеют права заставлять их оплачивать поврежденный или разбитый товар – они могут только зафиксировать факт повреждения имущества. Поскольку закон "О защите прав потребителей" запрещает продавать поврежденный или разбитый товар.

Если представители заведения не настаивают на вине клиента, должны доказать это в суде. Самостоятельно взимать плату за поврежденный товар они не вправе. В этом случае покупатели могут вызвать полицию.

Также нарушение отказа принимать деньги у покупателя. Даже под предлогом отсутствия банкнот и монет меньшего номинала, чтобы дать сдачу. На такого кассира можно подать жалобу.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские супермаркеты нередко производят мелкие "махинации" со стоимостью товаров – чтобы получить от покупателей больше денег. Для этого, в частности, там специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать тем все остальное.

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