Украинцев заставляют переплачивать: какую хитрость используют в супермаркетах

Украинские супермаркеты нередко проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров – чтобы получить от покупателей больше денег. Для этого, в частности, там специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать тем всю сдачу.

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Работает же "схема" по принципу округления. Согласно ему менее 5 копеек имеет право оставить себе магазин, а вот более 5 копеек должны "простить" покупателю.

Таким образом цены можно устанавливать так, чтобы отдавать покупателям не всю сдачу – и, соответственно, увеличивать прибыль торгового заведения. При этом сам покупатель может ничего и не заметить, ведь:

в каждом из многих случаев речь идет о разнице в стоимости в несколько копеек;

но при этом магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя – например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн.

При этом сам покупатель может ничего и не заметить. Ведь "коварность" схемы в том, что в каждом из таких случаев речь идет о разнице в стоимости товара в несколько копеек. Однако для торгового заведения при большом потоке клиентов полученная таким образом сумма может оказаться достаточно значительной.

Как не дать себя обмануть

Впрочем, не стать жертвой уловки супермаркетов можно. Для этого достаточно всего лишь расплачиваться картой. Ведь тогда правила округления не действуют.

Как сообщал OBOZ.UA, под предлогом же того, что нечем давать сдачу, кассиры в супермаркетах или магазинах могут отказаться принимать у покупателей те или иные купюры и монеты. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей. А потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

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