В супермаркетах нарушают права украинцев: что не имеют права делать продавцы

Сотрудники супермаркетов и магазинов не имеют права заставлять покупателей оплачивать поврежденный или разбитый товар – они могут могут лишь зафиксировать факт повреждения имущества. Однако это касается только тех случаев, когда порча товара произошла случайно.

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Это объяснили эксперты "Защиты прав потребителей". Там отметили: согласно ст. 17 Закона Украины "О защите прав потребителей", запрещается принуждать потребителя покупать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента. Соответственно, "никто не может заставить вас оплатить поврежденный или разбитый товар".

"Если товар поврежден ненамеренно – тогда законодательство на стороне потребителей. Согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения и порчи имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом. Ведь покупатель не собственник, пока не заплатит за товар", – отметили эксперты.

В то же время, отмечается, если же представители заведения настаивают на вине клиента, то должны доказать ее в суде – ведь самостоятельно взимать такие выплаты они не имеют права. Покупателям же в таком случае следует вызывать полицию.

"Рекомендуем субъектам хозяйствования учесть возможные риски повреждения товара при его раскладке, покупателям быть осторожными. А при возникновении спорных ситуаций вызвать полицию", – подытожили эксперты.

Что делать, если кассиры не хотят принимать деньги определенных номиналов

В то же время, кассиры в супермаркетах не могут отказаться принимать у покупателей деньги каких-либо номиналов – к примеру, под предлогом того, что нечем давать сдачу. При чем речь идет как о банкнотах, так и монетах. Настойчивый же отказ кассира принимать у покупателя деньги является нарушением требований законодательства о защите прав потребителей. И, соответственно, причиной для составления на него жалобы.

"Проблема "у меня нет сдачи" – не ваша, а кассира. Если кассир продолжает говорить так, обращайтесь к руководству магазина и сообщайте, что кассир перекладывает на вас свои обязанности", – отметили эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, также в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверки. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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