Супермаркеты не стали удерживать цены: стоимость популярного продукта в Украине активно растет

В Украине активно растут цены на свеклу. Так, 17 января производители продают овощ по 12-16 грн/кг, что в среднем на 33% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Соответственно, в скором времени можно ожидать подорожания свеклы и в супермаркетах – при том, что они и так уже значительно выше декабрьских.

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О росте цен сообщает EastFruit. Отмечается: причин рост цен несколько. В частности:

довольно активный спросом;

более низкий, по сравнению с прошлым годом, урожай в большинстве хозяйств страны.

"Основной причиной столь заметного удорожания является существенное сокращение предложения столовой свеклы на украинском рынке. Большинство украинских хозяйств не имеют в распоряжении оборудованных хранилищ, а запасы в необорудованных складах на данный момент уже порядком истощены. При этом торговая активность в данном сегменте довольно высокая, что также подстегивает ценовой рост", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время многие фермеры фактически приостановили продажи свеклы. Причина – ожидание дальнейшего роста цен.

Более того, в ближайшее время значительного поступления продукции на рынок не ожидается. Как рассказали аналитики, "большинство из производителей планируют начать реализацию данной продукции не раньше начала февраля".

В супермаркетах цены уже выросли

Рост отпускных цен может спровоцировать подорожание свеклы и в торговых сетях. При том, что в январе они уже существенно повысили на нее цены.

Так, согласно мониторингу OBOZ.UA, 17 января килограмм овоща в супермаркетах стоит в среднем 17,1 грн/кг. Тогда как в декабре-2023 его продавали, по данным "Минфина", на 4,7 грн/кг меньше, по 12,36 грн.

В целом же в торговых сетях свеклу продают по 16,89-18,2 грн/кг. В частности:

АТБ – 16,89 грн/кг;

Varus – 16,9 грн/кг;

Фора – 16,9 грн/кг;

Metro – 18,2 грн/кг;

Novus – 16,89 грн/кг.

На рынках же овощ продают дешевле – в среднем по 11-12 грн/кг. Так:

на рынке "Столичный" килограмм свеклы стоит в среднем 12 грн. При этом цены колеблются от 10 до 16 грн;

на рынке "Шувар" – 11 грн. Колебание цен – от 8 до 14 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине существенно выросли цены на молочное сырье, которое является самой важной составляющей стоимости молочных продуктов. Так, в декабре они превысили уровень в 15 грн/кг – тогда как еще в июле составляли в среднем 11,6 грн/кг. То есть произошел рост на 30%. Следовательно, в скором времени могут заметно вырасти цены и на сами молокопродукты.

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