Автопарк нардепов пополнился автомобилями за миллионы гривен: на что чиновники тратят состояние и почему это вызывает удивление

Несмотря на полномасштабную войну народные депутаты не отказывают себе в удовольствии ездить на дорогих авто. Например, по данным реестра деклараций, только в 2025 году девять народных избранников сообщили о покупке новых автомобилей по цене от 403,9 тыс. грн до более 5 млн грн. Впрочем, те, кто в этом году не приобрел обновки, не отстают – и, например, ездят на арендованных машинах, которые им не по карману. Конечно, если считать только официальные доходы.

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OBOZ.UA выяснил, какие машины покупали нардепы в последнее время и хватило бы на это легальных доходов.

Нардеп Колтунович: денег нет, но авто элитное

Нардеп от "Оппозиционной платформы – за жизнь" (ОПЗЖ) Александр Колтунович годами агитировал за восстановление связей с Россией уже после нападения РФ (но до полномасштабной войны). В 2019 году он призвал восстановить транзит через РФ, а в 2020-м вместе с одним из лидеров своей фракции, предателем и кумом Путина Виктором Медведчуком, полетел в Москву и встретился с российскими депутатами.

Ездит же Колтунович на элитном BMW X5 2023 г.в., стоимостью около 100 тыс. долларов. Однако машина ему не принадлежит – депутат арендует ее у компании ДС "Пром Групп", которая зарабатывает на ремонте дорог. Ранее среди владельцев "Пром Групп" был фонд "Ю.Жи.Джи", который принадлежит дочери и жене члена "Оппозиционной платформы – за жизнь" нардепа Виталия Борту.

По данным киевских прокатных компаний, арендовать BMW X5 можно как за около 3,8 тыс. грн в сутки, так и за 10,407 тыс. грн в сутки (250 долларов по официальному курсу НБУ по состоянию на 19 июня). Соответственно, месячная аренда (30 дней) стоит от около 114 тыс. до 312,21 тыс. грн. Возможно, месячная аренда будет стоить меньше, однако в любом случае такое авто не соответствует официальному финансовому состоянию политика.

Ведь, похоже, дружба с россиянами не окупилась. Ведь денег у Колтуновича фактически нет.

По декларации, за 2024 год он заработал 842 тыс. 76 грн. То есть, ежемесячно нардеп получал 70,1 тыс. грн. Что значительно меньше суммы, которую он, вероятно, отдает за аренду авто. Если, конечно, нардеп не договорился с арендодателем о более выгодных условиях.

Тем не менее, на зарплату Колтунович должен:

Платить алименты.

Например, в мае-2025 бывшей жене он заплатил 13,579 тыс. грн.

Содержать новую семью.

Сейчас у нардепа есть неработающая жена и 5 детей.

Сбережений у Колтуновича, по его же декларации, нет. Поэтому, получается, и сам нардеп, и его семья живут только на его зарплату. Часть которой он должен отдавать бывшей.

Жилья своего, кстати, у него также нет. Так:

Официально нардеп зарегистрирован в общежитии.

Имеет право на пользование двумя небольшими квартирами на 42,6 и 51,2 "квадрата".

Однако все это, похоже, не является причиной, например, собрать около 70 тыс. грн на покупку Ford Mondeo 2001 г.в., а остальные деньги направить на более насущные, исходя из декларации нардепа, вещи.

Нардеп Зуев выгодно купил MERCEDES

В мае 2025 года нардеп от "Слуги народа" Максим Зуев сообщил в изменениях к декларации, что приобрел автомобиль MERCEDES-BENZ EQS 450+ 2021 г.в. Также он отметил, что заплатил за нее 800 тыс. грн.

И похоже, сорвал джек-пот. Ведь по данным auto.ria, самое дешевое такое авто стоит около 1,95 млн грн. Что более чем вдвое превышает цену, которую заплатил нардеп.

Купил же машину он в ООО "Бриз". По данным ситемы YouControl, эта компания занимается, среди прочего, торговлей автомобилями и легковыми автотранспортными средствами. То есть, исходя из простой логики, должна была бы пытаться продать подороже даже "старые" авто – чтобы и налоги уплатить, и зарплаты работникам дать, и просто заработать.

С другой же стороны, за 2024 год Зуев получил зарплаты 723 тыс. 836 грн. А его жена Елизавета – 10 тыс. грн помощи ВПЛ. И это все доходы семьи за год. Которых (723 836 + 10 000 = 733 836 грн) не хватило бы и на покупку авто за ту сумму, которую указал нардеп. И это если предположить, что он с женой и сыном весь год ничего не ели, не платили счета и тому подобное.

Впрочем, в марте-2025 – за 26 дней до подачи ежегодной декларации за 2024 год – Зуев получил 840 тыс. грн от Стаецкого Леонида Юрьевича за отчуждение движимого имущества. И этих денег уже хватает на купленное авто. Если считать по указанной в декларации цене.

В системе же YouControl есть только один Стаецкий Леонид Юрьевич. Его основным направлением деятельности отмечается техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Впрочем, у Зуевых есть сбережения – по 65 тыс. долларов как у самого нардепа, так и у его жены. Которые они держат в наличных.

Кроме того, в конце 2024 года Зуев брал кредит в ПриватБанке на 400 тыс. грн. Однако, как указано в его декларации, деньги уже вернул.

До покупки же "Мерседеса" в 2025 году, автомобили у Зуевых уже были – что примечательно, этой же марки. Так:

Сам нардеп, по его декларации, с 2020 года ездит на Mercedes-Benz E 220 2017 г.в., стоимость которой он указал в 840 тыс. грн (по последней денежной оценке).

А его жена с ноября-2024 пользуется Mercedes-Benz E EQE 350 2023 г.в., стоимость которой указана в 1,395 млн грн (на дату приобретения права).

Кстати, приобрела права на Mercedes-Benz E EQE 350 жена нардепа 4 ноября 2024 года. А уже через 8 дней – 12 ноября – сам Зуев пошел за кредитом в ПриватБанк.

Какие автомобили нардепы покупали в 2025 году

В целом же, по представленным изменениям в декларации, в 2025 году нардепы купили 7 авто. Кроме Зуева это:

Сергей Магера (внефракционный, экс-член запрещенного "Оппозиционного блока").

В апреле 2025-го 68-летний нардеп стал владельцем Audi Q8 2025 г.в. В салоне такой автомобиль стоит около 5 млн грн – именно столько, согласно декларации, и потратил парламентарий.

В 2018-м Сергей Магера задекларировал зарплату в Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (занимал должность директора по региональному развитию) в размере 95 тыс. грн в месяц (или 1,1 млн грн за год). Годом ранее среднемесячная зарплата будущего нардепа составляла 87,9 тыс. грн. Уже в 2019-м, когда Магера уволился и перешел на работу в Раду, его годовая зарплата составила 32,7 млн грн (вероятно, он получил компенсационные выплаты).

Кроме того, в мае-2025 Магера сообщил о покупке автомобиля VOLKSVAGEN TOUAREG 2019 г.в. за 1,8 млн грн. Тогда же он сообщил о получении такой же суммы в качестве дохода от отчуждения движимого имущества.

Муса Магомедов (выдвигался от "Оппозиционного блока", сейчас не принадлежит к какой-либо фракции).

В феврале 2025-го он потратил 2,8 млн грн на автомобиль BMW 7 Series M760Li 2021 года выпуска. На площадках по продаже авто такие машины стоят от 3 млн грн. Народному депутату посчастливилось найти такую машину всего за 2,8 млн.

Муса Магомедов пользуется этим автомобилем еще с прошлого года. Ранее в своей декларации он отмечал, что арендовал это авто. Жена Магомедова Татьяна владеет автомобилем Porsche Panamera 2020 года выпуска. Автомобиль купили за 3,4 млн грн. Магомедов в прошлом году декларировал вместе с женой сбережения в сумме 1,4 млн евро, 13,1 тыс. долларов и 4,4 млн грн.

Александр Бакумов ("Слуга народа").

Он купил AUDI A6 2019 г.в. за 762 194 грн. За прошлый год же он, среди прочего, получил 844,585 тыс. грн зарплаты, а также 227 193 грн в качестве процентов от "Райффайзен Банка". В нем же он держит 318 тыс. долларов.

Николай Кириченко ("Слуга народа").

Этот нардеп в 2025 году приобрел RENAULT DUSTER 2013 г.в. за 490 тыс. грн. В его же декларации указано, что в 2024-м он, среди прочего, получил 724 011 грн зарплаты. А кроме того, держит в наличности 1,5 млн грн и 904,5 тыс. долларов.

Также он задекларировал 11 транспортных средств и сразу 268 объектов недвижимости.

Андрей Клочко ("Слуга народа").

Он приобрел FORD FOCUS 2019 г.в. за 403,9 тыс. грн. В декларации же у него, среди прочего, указаны зарплата в 764 984 грн, а также хранение наличных на 90 тыс. долларов и 1,3 млн грн.

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