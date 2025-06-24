Чиновники в Украине получают больше 100 тыс. грн: в каком госучреждении платят больше всего

Средние зарплаты чиновников в Украине продолжают расти, впрочем темпы увеличения выплат замедлились. По сравнению с апрельскими показателями, выплата была выше практически на 1,6 тыс. грн – это наименьший "шаг" за месяц в 2025 году. А больше всего в среднем платят в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 114,13 тыс. грн.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов. Средняя майская зарплата сотрудников центральных органов власти в мае составила 58,84 тыс. грн, что на 2,7% больше, чем в предыдущем месяце. Больше всего в среднем получают сотрудники таких госучреждений:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – 114,1 тыс. грн; Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) – 96,1 тыс. грн; Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) – 91,3 тыс. грн; Антимонопольный комитет – 89,5 тыс. грн; Аппарат Верховной рады – 85,6 тыс. грн; Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 72,5 тыс. грн; Министерство цифровой трансформации Украины – 71,3 тыс. грн; Государственное управление делами – 69,4 тыс. грн; Министерство финансов – 69,1 тыс. грн; Центральная избирательная комиссия – 66,1 тыс. грн.

Из лидеров списка заметнее всего выросли зарплаты в КРАИЛ – практически на 41 тыс. грн. А вот в Счетной палате, которая возглавила апрельский рейтинг, наоборот, зарплаты сильно упали – со 117,5 до 64,4 тыс. грн.

Но следует отметить, что космические зарплаты выплачивают не во всех госучреждениях. В мае аутсайдерами были Национальная служба посредничества и примирения, Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Государственная служба по делам детей – здесь платят в среднем 32,4 тыс. грн, 36,8 тыс. грн и 37,4 тыс. грн соответственно.

В Минфине отметили, что при расчете зарплат чиновников учитывается ряд факторов. Главными составляющими дохода госслужащего являются:

должностной оклад;

надбавки за выслугу лет (2% за каждый отработанный год);

надбавки за ранг госслужащего;

премии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине минималку в 2026 году планируют повысить с 8000 до 8666 грн, то есть на 8,6%. Это должно компенсировать уровень инфляции, но темпы роста должны быть как минимум вдвое выше, чтобы хотя бы компенсировать отсутствие индексации минималки в 2025-м.

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