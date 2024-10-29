Судьям, прокурорам и не только: стало известно, сколько миллиардов из бюджета потратят на спецпенсии в 2024 году

Всего в Украине 10,28 млн пенсионеров. Подавляющее большинство из них получали в 2023 году средние пенсии в размере 4623 гривен в месяц. Однако 780,2 тысячи украинцев тогда получали так называемые спецпенсии, на которые наше государство тратит даже не десятки – сотни миллиардов из госбюджета. То есть, в разы больше, чем на всех "обычных" пенсионеров.

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Только за 9 месяцев 2024 года на спецпенсии из госбюджета израсходовано почти 88 млрд гривен. Как сосчитала Экономическая правда, к концу года эта сумма будет составлять уже 120 миллиардов.

Подавляющее большинство "спецпенсионеров" – это военные и силовики на пенсии. Однако их средние пенсии не намного выше "обычных", это всего 9,4 тыс. гривен в месяц (в 2023 году). А вот прокуроры-пенсионеры, которых в Украине насчитывается 6867 и значительная часть которых одновременно работает и получает пенсию, получают раз в месяц 21,5 тыс. гривен пенсии.

То есть, средний размер пенсии прокурора в 4,5 раза больше, чем средняя пенсия в Украине. А пенсии судей уже выше средних в 21(!) раз. Это 96 тысяч гривен ежемесячно.

Специальные условия ухода на пенсию предусмотрены и для лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Но они (по состоянию на начало 2023 года) в среднем получали 11,4 тысяч гривен.

Кроме того, льготы при выходе на пенсию государство гарантирует еще ряду лиц, например, для тем, кто работал на "вредных производствах".

Однако чтобы иметь в Украине "заоблачные пенсии без ограничений", кроме отсутствия совести, нужно иметь профессию прокурора или судьи.

К примеру, Черкасский окружной админсуд удовлетворил иск судьи апелляционного суда Черкасской области Раисы Шкребы и сделал ей пенсию в размере 245,8 тыс. грн в месяц.

Ее дочь Виктория Потапенко, также судья и пенсионерка, уже судилась с ПФУ для того, чтобы поднять свою пенсию. А ее сын Владлен Шкреба – еще работающий судья, а невестка работает в прокуратуре.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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