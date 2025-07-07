Суд принял решение в отношении помощника нардепа-"слуги" Касая: детали дела

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал помощнику нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая Дмитрию Пархисенко меру пресечения в виде залога в 8 млн грн. Его судят по делу продаже шин для военной авиации Вооруженным силам Украины (ВСУ) по завышенной цене.

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Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК). Там отметили, что по обнародованным данным:

Шины в Китае "стоили чуть более 1 млн долларов.

Для ВСУ цены увеличивались почти в 5 раз.

"Роль Пархисенко заключалась в том, чтобы налаживать коммуникацию между участниками сговора и обеспечивать оплату по заключенным контрактам. В частности, между должностными лицами Сил логистики ВСУ Владимиром Высоцким и Константином Бутом (были задержаны еще раньше) и владельцем фирмы-поставщика шин", – говорится в сообщении.

В частности, подчеркивается, Пархисенко (также известного по прозвищу "Монатик") снабдил Бута новым телефоном для конспирации. Помимо этого, Бут советовал Высоцкому обратится к Пархисенко по поводу автомобиля Mitsubishi.

Позже, кстати, этот автомобиль появился в декларации Высоцкого". Что, вероятно, может свидетельствовать о том, что Пархисенко Высоцкому таки помог.

"Также прокурор сообщил, что Пархисенко пытался уйти от детективов при попытке обыска его автомобиля Toyota Land Cruiser. У него изъяли два мобильных Apple iPhone 16 Рrо Мах, которые Пархисенко сбросил до заводских настроек. Доступ к телефонам Пархисенко не предоставил, поэтому их изъяли", – рассказали в ЦПК.

Детали дела помощника нардепа-"слуги" Касая

Как рассказали ранее в НАБУ, суть дела, по которому судят Пахисенко, заключается в том, что руководители двух подразделений Центрального управления обеспечения авиации и противовоздушной обороны Вооружения КСЛ ВСУ незаконно обеспечили победу в тендерах на закупку авиационных комплектующих двух частных компаний. В результате чего "ВСУ переплатили за продукцию 27,3 млн грн" – поскольку владелец компании:

Используя подконтрольную и зарегистрированную в ЕС компанию, закупал шины для военной авиации напрямую у производителей.

Реализовывал их по завышенным ценам.

Впоследствии, отмечается, эти деньги были легализованы участниками схемы. После чего они использовали средства "по собственному усмотрению".

"При содействии должностных лиц на рассмотрение комиссии подавались ценовые предложения заранее определенного круга участников, что должно было создать видимость конкурентной борьбы. Интересы "нужного" общества лоббировал помощник действующего народного депутата Украины, после победы обеспечивавший осуществление Минобороны беспрепятственной оплаты по заключенным контрактам", – объяснили суть схемы в НАБУ.

Что известно о нардепе Геннадии Касае и его окружении

Сам же Касай, рассказали в ЦПК убрал Пархисенко из списка своих помощников. Сделал он это "после того, как последнему сообщили о подозрении по делу об ущербе на 27 млн ​​грн".

Кроме того, отмечается, нардеп является одним из авторов законопроекта, которым хотят ввести амнистию за коррупцию на закупках оружия и еще запретить НАБУ и САП расследовать подобные преступления.

А племянник Касая "нагрел руки на закупках зимних курток для ВСУ". После чего, отмечается, вместе с дочерью депутата-слуги стал владельцем дорогой недвижимости в Дубае.

А брат Касая – Павел – во время работы на предприятие "Мотор-Сич" и подозреваемого в госизмене Вячеслава Богуслаева мог продавать россиянам двигатели для вертолетов "Ка-52".

Сам же Касай, рассказали ранее в ЦПК, до того как стать нардепом, был гендиректором спорткомплекса "Мотор-Сичи". А его помощниками в парламенте, отмечается, стали бывшие советники Богуслаева, в том числе Наталья Ульяненко.

"Павел Касай и Ульяненко фигурируют на плёнках Богуслаева, опубликовавших Схемы. Во время телефонных разговоров упоминали и "Гену", то есть Геннадия Касая. Это записи разговоров Богуслаева с подчиненными, на которых он дает указания не дать украинской разведке изъять вертолет "Мотор-Сичи" для боевых задач", – расскали антикоррупционщики.

Сам же Касай, кстати, за май заплатил своей бывшей жене алименты в размере 12 121 грн. При этом заплатил принудительно – иначе не попал бы в Реестр должников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру – министру национального единства Алексею Чернышову, которого подозревают в коррупции. Ему определили залог в размере 120 млн грн. Речь идет о деле о незаконной передаче земли застройщику Сергею Копыстыре.

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