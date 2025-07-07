"Легализовать коррупцию" или спасти производство оружия: что стоит знать о громком законопроекте от "Слуги народа"

В Украине хотят декриминализировать некоторые преступления, совершенные во время выполнения оборонного госзаказа – однако только при производстве оружия. Для этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13423 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса" за авторством сразу 126 народных депутатов (123 из которых – из фракции "Слуга народа").

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Авторы документа уверяют: оборонным предприятиям в условиях войны четко придерживаться всех законов мирного времени невозможно. Поэтому в условиях, когда оружие нужно здесь и сейчас, проводить длительные общественные слушания и придерживаться всех бюрократических процедур не всегда уместно.

Впрочем, некоторые представители общественности такое решение уже назвали "легализацией коррупции". OBOZ.UA разбирался, что прописано в законопроекте и почему в парламенте настаивают, что в условиях войны на определенные нарушения можно закрывать глаза.

О чем законопроект

Нарушения при выполнении оборонных контрактов не будут уголовными

Главное – авторы законопроекта предлагают отменить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов. Для этого они хотят ввести для предприятий, включенных в специальный перечень Минобороны, специальный режим.

Чтобы это реализовать, нардепы предлагают внести в Уголовный кодекс новую статью – 43-2. Согласно ей, не будет считаться уголовным правонарушением деяние, совершенное при выполнении государственного контракта по оборонным закупкам должностными лицами юрлиц перечня, которое:

хотя формально и содержит признаки уголовного правонарушения, однако "было направлено на надлежащее выполнение государственного контракта";

было необходимым для достижения "значительной общественно полезной цели, связанной с укреплением обороноспособности государства и его оборонного потенциала";

не создало угрозу для жизни других людей или угрозу экологической катастрофы.

"Иммунитет" для предприятий

При этом, подчеркивается в самом законопроекте, эти положения будут распространяться также на деяния, которые формально могут быть квалифицированы как уголовные правонарушения, совершенные до включения юрлиц в перечень. Однако только при условии, что само деяние было совершено:

во время военного положения;

с целью выполнения госконтракта по оборонным закупкам.

Кроме того, предусматривается введение моратория на применение мер уголовно-правового характера в отношении юридических лиц, включенных в перечень. Причем в течение всего срока пребывания такого лица в нем.

А вот если такое юрлицо исключат из перечня, тогда к нему смогут применять меры уголовно-правового характера – на общих основаниях.

Генпрокурор получает полный контроль

Еще одна новация – введение исключительного контроля генпрокурора за всеми процессуальными действиями и решениями в отношении юрлиц, включенных в перечень. Так, предполагается, что:

только генеральный прокурор сможет вносить сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по таким правонарушениям;

генпрокурор будет иметь исключительную компетенцию санкционировать сообщение о подозрении, задержании, аресте, обысках, временном доступе, отстранении от должности и т.п.;

любые ходатайства в суде рассматриваются только после согласования с генпрокурором.

Для чего хотят декриминализировать преступления при выполнении оборонных контрактов

Саму же необходимость декриминализации преступлений при выполнении оборонных контрактов авторы закона объясняют необходимостью предоставления "дополнительных гарантий для защиты предприятиям оборонно-промышленного комплекса" при выполнении госзаказа. При этом, утверждается, предоставление такой защиты обеспечит бесперебойное выполнение оборонных заказов государства.

"Выполнение государственных контрактов по оборонным закупкам требует от предприятий... высокого уровня ответственности... а также вызывает дополнительные риски для работников таких предприятий. Такие особенности обусловливают потребность в предоставлении государством дополнительных гарантий защиты", – говорится в пояснительной записке к документу.

Почему закон считают опасным

Впрочем, антикоррупционеры утверждают: несмотря на заявленную цель принятия документа, законопроект несет немалые риски. В частности, в Центре противодействия коррупции (ЦПК) отмечают, что в случае принятия документа:

те, кто уже совершил преступления при выполнении оборонных контрактов, фактически получат амнистию;

те, кто совершит их в будущем, не будут наказаны – ведь "Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не смогут больше расследовать злоупотребления в оборонной сфере".

Кроме того, там обращают внимание на то, что перечень Минобороны будет закрытым. Что, отмечается, вместе с другими положениями законопроекта создает риск "легализации коррупции в оборонной сфере – причем для заранее согласованного круга поставщиков".

"Сначала ты платишь за "вход" в список этих поставщиков, покупаешь себе иммунитет и дальше можешь завышать цены на закупки хоть в 100 раз – без всякого риска. Наказать лиц, которые строят схемы в закупках оружия, нельзя будет даже после выборов", – уверяет заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань.

Еще одна проблема, на которую указывают антикоррупционеры, заключается в "концентрации полномочий в руках генпрокурора" и в Минобороны. В ЦПК считают, что:

получение генпрокурором полного контроля за всеми процессуальными действиями и решениями по юрлицам, включенным в перечень, может среди прочего создать ручной режим привлечения к ответственности;

Минобороны фактически превращается в орган, "который сможет раздавать иммунитет от уголовного преследования за злоупотребления".

"Учитывая, что МОУ является ответственным за формирование политики в сфере обороны и бюджета, это создает чрезмерные коррупционные риски", – отметили антикоррупционеры.

Содержит законопроект, по их мнению, и другие риски. В частности:

узаконивание безнаказанности под прикрытием контракта;

внедрение задним числом иммунитета для предприятий;

сложность квалификации действий соучастников;

отсутствие объективных критериев для фактической амнистии в таких преступлениях.

"Категории "общественно полезная цель" или "укрепление обороноспособности" являются довольно дискуссионными и не имеют четких определений. ...В сочетании с исключительной ролью генпрокурора это превращает нормы в инструмент выборочного правоприменения", – считают в ЦПК.

Почему в Верховной Раде настаивают на принятии законопроекта

Впрочем, в самом парламенте настаивают: законопроект не легализует истории о "яйцах по 17 грн", хищениях на фортификациях или схемах по обеспечению защитников обмундированием. Там акцентируют: инициатива направлена исключительно на производителей вооружения. А потому, отмечается, ее надо принимать.

Дело в том, пояснил OBOZ.UA председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также один из авторов законопроекта Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), что сейчас украинские производители оружия оказались на растяжке. Ведь:

С одной стороны, производители вынуждены действовать в условиях войны.

"Заводы релокируются, иногда стоят среди голого поля. Работают, полностью выкладываясь. И при таких условиях вопросы соблюдения тех или иных правил, установленных для ведения этой деятельности с высоким риском производственной опасности, нарушаются", – очертил общую ситуацию нардеп.

В частности, по его словам, нарушаются некоторые нормы охраны труда, пожарной безопасности, "возможно, экологической безопасности".

"Люди работают в три смены, люди работают по 12 часов в сутки. Это большой честный для них вызов. У них военные условия такие же, как на фронте", – рассказал Гетманцев.

Впрочем, признал он, без этих нарушений Украина не смогла бы производить вооружение. А потому, считает нардеп, государство должно поддержать людей, которые "берут на себя ответственность", – что, однако, подводит их под угрозу уголовной ответственности.

"Должны ли мы к ним применять уголовную ответственность и где там (в законопроекте. – Ред.) увидели противодействие антикоррупционной деятельности, я не понимаю", – отметил нардеп.

С другой стороны, есть следователи, которые отвечают за расследование таких уголовных дел и вынуждены действовать в рамках законов, написанных для мирного времени.

"Дело в том, что правила мирные, а условия военные... И мы должны делать выбор: или привлекать к ответственности должностных лиц, руководство, начальников цехов – и не иметь оружия, не иметь этих работников и не иметь этих производств. Или все же амнистировать их и дать возможность на период военного времени работать как есть", – констатировал Гетманцев.

Вместе с тем, отметил он, такая амнистия будет действовать только на период военного времени. После окончания которого, заверил Гетманцев, с производителей "будут спрашивать по общим мирным правилам".