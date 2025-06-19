OBOZ.UA узнал имена нардепов, у которых отсудили алименты на детей: кто-то платит мизерную сумму и ездит на BMW за $100 тысяч

В Украине значительное количество народных депутатов вынужденно платят долги через исполнительные производства, в том числе и по алиментам. В этом году часть зарплаты взимается принудительно у целой группы парламентариев. Среди них есть и те, кто, судя по их декларациям, имеет достаточно средств для содержания своих детей, но платит лишь небольшую часть депутатской зарплаты, да и то в принудительном порядке. Сумма алиментов от парламентариев - от менее 12 тыс. до 17,6 тыс. грн в месяц.

Видео дня

О том, кто из украинских нардепов платит алименты по судебному решению, читайте в материале OBOZ.UA.

У кого из нардепов принудительно забирают часть зарплаты: имена и суммы

В Верховной Раде десятки парламентариев попадали в реестр должников из-за неуплаты алиментов. Показательно, что речь идет исключительно о мужчинах. Большинство долгов уже в прошлом, чаще всего это касается старых исполнительных производств в отношении детей, которые уже достигли 18-летия. По состоянию на июнь 2025 года принудительно взыскиваются алименты с зарплаты шести народных депутатов. Об этом OBOZ.UA удалось узнать, проанализировав транзакции Управления делами Верховной Рады.

Самые большие алименты по исполнительному производству (то есть принудительно) платит народный депутат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. В реестре судебных решений есть иск от его бывшей жены Инны, которая требовала у Вирастюка алименты в размере 80 тыс. грн в месяц (по 40 тыс. грн на каждого сына). Однако парламентарий в суде заявил, что по закону не имеет права заниматься бизнесом, имеет инвалидность, поэтому такую сумму выплачивать не может. Суд эти аргументы учел.

Ежемесячно народный депутат на содержание детей платит бывшей жене Инне алименты в размере 17 609 грн. Это значительно меньше, чем просила женщина. Исполнительное производство открыто еще 4 октября 2023 года, и оно до сих пор актуально. Если следующее официальное место работы Вирастюка будет с большей зарплатой, то сумма алиментов может увеличиться. Если же после Рады он официально не будет работать, алименты составят не менее 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Сейчас Вирастюк платит алименты за двоих детей. Для понимания, в Украине прожиточный минимум на ребенка в возрасте до шести лет составляет всего 2563 грн (половина этой суммы - 1281,5 грн).

Чуть меньшую сумму ежемесячно платит нардеп Михаил Бондарь ("Европейская солидарность") - 13 208 грн. Бондарь - участник войны, доброволец Национальной гвардии.

На третьем месте по размеру алиментов оказался нардеп, член партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Александр Колтунович. В мае парламентарий заплатил своей бывшей жене 12 121,6 грн. Согласно декларации, всего у Колтуновича пятеро детей. В отличие от Вирастюка, член "Оппозиционной платформы" - профессиональный политик. До Рады он был помощником нардепа Василия Нимченко (его однопартиец).

Колтунович годами агитировал за восстановление связей с Россией уже после нападения РФ (но до полномасштабной войны). В 2019 году он призвал восстановить транзит через РФ, а в 2020 году вместе с одним из лидеров своей фракции, предателем и кумом Путина Виктором Медведчуком, полетел в Москву и встретился с российскими депутатами.

Судя по декларации, у Колтуновича нет ни накоплений, ни собственного жилья, ни собственного автомобиля. Он зарегистрирован в общежитии. Жену (которая не работает) и пятеро детей он содержит на зарплату в 70,1 тыс. грн. При этом каким-то чудом парламентарий смог арендовать BMW X5 2023 г.в. у компании ДС "Пром Групп". Эта компания зарабатывает на ремонте дорог. Ранее среди владельцев "Пром Групп" был фонд "Ю.Жи.Джи", который принадлежит дочери и жене члена "Оппозиционной платформы - За Жизнь" нардепа Виталия Борту.

Автомобиль, который "арендовал" Колтунович, стоит около 100 тыс. долларов. При этом, согласно декларации, у него нет средств ни на аренду такого автомобиля, ни даже на дорогу в Москву, куда он ездил на встречи с российскими политиками еще несколько лет назад. Колтунович - едва ли не самый яркий "алиментщик" в Раде - ездит на авто стоимостью 100 тыс. долларов и через суд платит алименты в 12 тыс. грн (подробнее о возможном состоянии Колтуновича читайте в следующих публикациях OBOZ.UA).

На четвертом месте по уровню алиментов, которые принудительно взыскивают с зарплаты, оказался "Слуга народа" Геннадий Касай. За май он заплатил своей бывшей жене алименты в размере 12 121 грн. Ранее журналисты "Схем" выяснили, что дочь и племянник Касая уже во время полномасштабной войны приобрели элитную недвижимость в Дубае на более чем один миллион долларов. Племянник нардепа является совладельцем Vector Avia, которая поставила Минобороны куртки для военных низкого качества и по цене, втрое выше указанной в турецких таможенных декларациях.

Еще один "слуга народа", Сергей Козырь, принудительно заплатил 12 096 грн алиментов. На последнем месте по размеру выплаты среди тех, кто принудительно платит алименты, оказался ветеран ВСУ Сергей Рудык - 11 574 грн. Рудик - член депутатской группы "За Будущее".

Сколько украинцев не заплатили алименты вовремя

Всего в Украине по состоянию на апрель этого года среди должников по уплате алиментов оказалось 147,5 тыс. человек, говорится в данных Минюста. Среди них есть как мужчины, так и женщины. Но по статистике Опендатабот, на 10 должников девять мужчин, которые вовремя не заплатили алименты, и лишь одна женщина.

Проще всего взыскать долг через судебный приказ. Как разъясняют в Минюсте, дело о его выдаче рассматривает суд на основании приложенных к заявлению документов, без вызова сторон на заседание. Выдача происходит в течение 5 дней со дня получения информации о зарегистрированном месте жительства. Заявление в суд для получения судебного приказа может оформить практически любой практикующий юрист.

С судебным приказом можно обращаться в исполнительную службу и принудительно взыскивать долг. Именно по такой процедуре забирают часть зарплаты у упомянутых выше нардепов. Всего взыскано 3,6 млрд грн.

Если же должник не платит три месяца или больше, его данные вносят в специальный реестр. "В случае, если задолженность превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, государственный исполнитель имеет право вынести постановление о временном ограничении должника в таких правах: выезд за пределы Украины; управление транспортными средствами; пользование огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием; право на охоту", - говорится в разъяснении Минюста.

За долг сроком от одного года дополнительно придется заплатить штраф. Проблема во взыскании долгов по алиментам заключается в высоком уровне теневой занятости. Если отец или мать официально не имеют заработков, но при этом получают доход "в конвертах", заставить их материально содержать своего ребенка будет трудно.