Суд арестовал имущество экс-военкома Борисова и его семьи: элитный Porsche пытались спрятать за границей

Суд арестовал имущество экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова и членов его семьи. В список, в частности, попали земельные участки, автомобили, квартиры и дома. Одну из машин пытались вывезти за границу и скрыть от правосудия.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). В перечень арестованного имущества вошли:

земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области;

два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. и;

домовладение в Одессе площадью 78,5 га;

две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе;

автомобиль Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска;

автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года;

автомобиль Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска;

автомобиль Audi A6, 1999 года выпуска и др.

Отмечается, что родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу. В частности, при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска. Такая машина даже в состоянии б/у стоит 1,5-2,5 млн гривен.

"Как установили работники ГБР, авто зарегистрировано на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу эксвоенкома. Сейчас у следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретен противоправным путем. Автомобиль изъят. Замысел не удался", – отметили в ГБР.

Напомним, Борисова подозревают в незаконном обогащении на сумму в 151 млн грн, неявке на военную службу и уклонении от несения воинского долга. Кроме того, по данным следствия, Борисов ездил за границу якобы для лечения без получения необходимого разрешения Министерства здравоохранения. Когда же оказался за границей, проводил время по своему усмотрению. Если суд признает бывшего чиновника виновным, он может провести за решеткой до десяти лет.

Богатства семьи Борисова

По данным правоохранителей, мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. В июне, когда стало известно об этом роскошном имении, Борисова и уволили с должности.

Также выяснилось, что, кроме элитной зарубежной недвижимости, мать Борисова в 2023 году приобрела еще автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн.

Не хуже шли дела в разгар войны и у тещи Борисова. По данным следствия, она в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость – офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро. Законных источников подобных доходов у нее не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для скандального военкома Евгения Борисова. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 150 млн гривен.

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