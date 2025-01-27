Субсидию на жилье выдадут только при одном условии: украинцам раскрыли, что будет с налогами

Украинские переселенцы могут получить субсидию на аренду жилья, но для этого нужно будет составить договор аренды и чтобы ее стоимость превышала 30% от совокупного дохода на семью. При этом в субсидию будет заложена стоимость налогов для физического лица.

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Об этом на онлайн-презентации достижений Министерства социальной политики заявила глава ведомства Оксана Жолнович. Также она подчеркнула, что право на субсидию получат только арендующие жилье официально.

"Относительно того, кто должен сдавать (жилье. – Ред.). Для нас вообще не важно, это ФЛП, или какая-то компания, сдающая в аренду жилье. Это может любой человек, у которого есть жилье и он готов его сдать в аренду. Но договор должен быть официальным, письменным, форма его утверждена – для того, чтобы, во-первых, обеспечить права как арендатора, так и арендодателя", – подчеркнула министерша.

Она отметила, что наличие договора гарантирует арендатору, что его не выселят до истечения срока аренды. Что касается арендатора, то, во-первых, договор гарантирует, что имущество ему вернется в адекватном состоянии, а во-вторых, что он не понесет дополнительных расходов из-за уплаты налогов.

Жолнович объяснила, что государство пытается оптимизировать все расходы по повышению своей боеспособности. Поэтому ресурсы не будут выделяться тем, кто использует их в серую, а все финансовые операции должны быть легальными по умолчанию.

"Рынок, который сегодня есть, фактически оптимизирует налоги. И для того, чтобы помочь арендаторам преодолеть сложившуюся годы практику, мы в стоимости субсидии закладываем стоимость налогов. При этом стоимость налогов не для ФЛП, а для физического лица – то есть 19% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Мы учитываем этот налог, потому что для нас очень важно, чтобы все происходило официально", – говорит министр.

Такие расходы не только помогут украинцам с низкими доходами оплатить аренду, но и наполнят местные бюджеты. Поэтому это будет стимулировать общины принимать больше внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Есть еще и очень важная составляющая, потому что эти налоги не возвращаются в государственный бюджет: мы из госбюджета выплачиваем, но налог пойдет в местный бюджет и он наполнит местное общество, поможет развивать местные сервисы. Это такой таргетированный оборот денег, который есть у общества и будет стимулировать принимать у себя ВПЛ, потому что это для них дополнительный доход", – подчеркнула глава Минсоца.

Сумму субсидии будут определяться для каждого региона в отдельности. Для этого будут учитываться и доходы семьи, и долю от доходов, уплачиваемых за аренду, и ситуацию на местном рынке недвижимости. Поэтому в семьях с меньшим доходом будет покрываться меньший процент.

"Есть семья, например, из трех человек, получающих по 10 тыс. грн зарплаты, но есть маленький ребенок, то есть вместе 20 тыс. грн. И 10 тыс. грн они тратят на аренду жилья. Для того, чтобы им рассчитать субсидию, мы берем их доход (20 тыс. грн) и смотрим, что аренда больше 30% от их дохода. И мы будем покрывать расчет между арендой 10 тыс. и теми 30%, которые мы им вычислим. Как они будут рассчитаны: это предельная рыночная стоимость квадратного метра в каждом регионе, количество проживающих в квартире лиц и норматив жилья на каждого человека. Приблизительно как и субсидия на жилищно-коммунальные услуги", – подчеркнула Оксана Жолнович.

Как уже сообщал OBOZ.UA, субсидия на аренду жилья для ВПЛ появится в Украине с 29 января.

Но получатели субсидии не должны получать ежемесячную "переселенческую выплату" (3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью, 2000 грн - для остальных категорий).

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