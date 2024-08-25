Субсидии с 1 сентября: что изменится для украинцев и кому нужно будет подать заявление

С 1 сентября 2024 года субсидии на неотапливаемый сезон будут автоматически назначены большинству получателей, но определенным категориям граждан нужно будет подать новое заявление в Пенсионный фонд. Не подавшим заявление до 1 июля субсидии будут начисляться с месяца обращения, а не с начала периода.

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Об этом пишет правительственный портал. Сентябрь – последний месяц неотапливаемого сезона, в течение которого украинцы еще будут получать субсидии для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Однако уже с октября ситуация существенно изменится, поскольку начнется отопительный сезон, традиционно сопровождающийся повышенным потреблением энергии и, соответственно, увеличением затрат.

Автоматическое назначение субсидий большинству получателей

Для большинства граждан, которые уже получают субсидии, процесс их начисления будет оставаться автоматическим. Это означает, что дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда (ПФУ) не нужно, если не изменились данные об имущественном положении или составе домохозяйства.

Пенсионный фонд на основе уже имеющихся данных осуществит перерасчет размера субсидии, которую получит каждое домохозяйство. Это упрощает процедуру многих украинцев, поскольку им не нужно подавать новые заявления или проходить дополнительные проверки.

Категории граждан, нуждающихся в подаче новых заявлений

Однако есть определенные категории граждан, для которых автоматическое назначение субсидии не будет действовать. Таким людям необходимо лично обратиться в ПФУ с заявлением и декларацией о доходах и расходах. К этой категории относятся:

арендаторы жилых помещений , оплачивающих жилищно-коммунальные услуги;

, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги; внутренне перемещенные лица (ВПЛ) , проживающие в составе домохозяйств;

, проживающие в составе домохозяйств; домохозяйства с меньшим количеством фактически проживающих лиц, чем зарегистрированных;

претендующие на субсидию для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также обратиться в ПФУ необходимо тем, кто получил в отопительный сезон субсидию в размере 0,00 грн. А также проживающим на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий и не обращался за переназначением субсидии с начала полномасштабного вторжения.

Изменения в правилах начисления субсидий также касаются проживающих на оккупированных территориях или в зоне боевых действий. Для таких граждан завершился период действия особого порядка выплаты субсидий и для продления их получения необходимо было обратиться в органы ПФУ с соответствующим заявлением и документами до 1 июля 2024 года. Если это не было сделано, субсидии будут начислены не с начала неотапливаемого периода, а с месяца подачи заявления.

Как подать заявление на субсидию

Подать заявление на субсидию можно несколькими способами. А именно:

по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины;

в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины; онлайн через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение ПФУ, выбрав опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение ПФУ, выбрав опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу"; через портал Дія , введя в поиске "Заявление на субсидию";

, введя в поиске "Заявление на субсидию"; в центрах предоставления административных услуг и через уполномоченные лица исполнительных органов местного самоуправления.

Для подачи заявления в электронном виде необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), обеспечивающую безопасность передачи данных.

Возможность возобновления утраченной субсидии

Если субсидия была отказана по определенным обстоятельствам, граждане имеют право на пересмотр своего дела. Для этого необходимо в течение 30 дней предоставить недостающие документы и исправить неточности.

Оформить субсидию могут как лица, зарегистрированные в жилом помещении, так и незарегистрированные, но проживающие там на основании договора аренды. ВПЛ, проживающие в жилье без заключения договора аренды, также могут претендовать на субсидию, подав соответствующее заявление.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам могут отказать в назначении субсидии из-за ошибок в документах или задолженности за коммунальные услуги, но эти проблемы можно решить. Для этого нужно исправить ошибки или погасить долг, что позволит получить помощь даже после первоначального отказа.

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