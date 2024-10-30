Страна ЕС ввела новые выплаты для украинцев: как получить деньги
Украинцы в Литве могут получить выплату в размере 176 евро на человека. Средства предназначены для вновь прибывших военных беженцев, а чтобы их получить, необходимо зарегистрироваться в Департаменте миграции и соответствовать требованиям.
Как сообщает LRT, выплата будет единовременной, а предоставит ее Вильнюсский офис Международной организации миграции (МОМ Литва). Получить ее могут граждане Украины, которые впервые прибыли в Литву из Украины и пересекли внешнюю границу Европейского Союза (ЕС) не ранее 40 календарных дней назад.
Желающие получить выплату должны зарегистрироваться в Департаменте миграции для получения временного вида на жительство в Литве. Также необходимо соответствовать определенным критериям, так как помощь оказывается таким категориям:
- одинокие родители или опекуны детей до 18 лет;
- семьи с тремя и более детьми до 18 лет;
- семьи с ребенком с ограниченными возможностями до 18 лет (поддержка будет оказана детям и взрослым);
- беременные женщины;
- лица 60 лет и старше;
- лица с ограниченными возможностями.
"В настоящее время количество прибывших, естественно, уменьшилось, но каждую неделю мы принимаем несколько десятков украинцев, спасающихся от ужасов войны, и им, безусловно, нужна, в первую очередь, финансовая помощь. Поэтому мы обеспечим уязвимым беженцам войны единовременные выплаты на самые необходимые расходы", – заявил глава МОМ в Литве Эйтвидас Бингялис.
По данным Департамента миграции литовского МИДа, всего с начала полномасштабной российской агрессии против Украины в Литве зарегистрировали 89 тыс. "военных" беженцев. Действительное разрешение на проживание в стране на основе временной защиты имеют более 44,3 тыс. из них. В августе власти Литвы разрешили им проживать в стране еще в течение одного года, продлив срок действия временной защиты до 4 марта 2026 года.
Также OBOZ.UA сообщал, что правительство Литвы больше не будет покрывать плату за обучение для украинских беженцев – с сентября этого года эта схема не будет доступна новым студентам из Украины. В то же время те студенты, которые уже поступили на обучение, смогут его закончить бесплатно.
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